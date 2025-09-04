"Dwa prezenty". Oto, co Nawrocki podarował Trumpowi

O tym, co Donald Trump otrzymał od Karola Nawrockiego powiedział w rozmowie z "Super Expressem" europoseł Adam Bielan, który razem z prezydentem przybył do Stanów Zjednoczonych.

Co Nawrocki wręczył Trumpowi?

– Prezydent Karol Nawrocki przekazał Donaldowi Trumpowi dwa prezenty. Pierwszym z nich był obraz nawiązujący do przemówienia Donalda Trumpa z 2017 roku. Drugim podarunkiem była opaska z Powstania Warszawskiego, z Woli z 1944 roku – zdradził polityk. Jak podkreślił, prezydent Trump także nawiązał do Powstania, do odwagi Polaków, więc ten prezent wpisał się w narrację.

Europoseł podkreślił ponadto, że amerykański przywódca przyjął Nawrockiego bardzo serdecznie. – Wspomniał, że jest silnym facetem. Było widać wielką sympatię – dodał.

Wcześniej Kancelaria Prezydenta poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że z kolei prezydent Nawrocki otrzymał od gospodarza Białego Domu plakat z ich wspólnym zdjęciem. Fotografia została wykonana w czasie polskiej kampanii wyborczej, kiedy Trump oficjalnie poparł kandydaturę Nawrockiego. Plakat opatrzono napisem: "You will win".

Nawrocki w USA. Pierwsza wizyta zagraniczna nowego prezydenta

Wizyta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych to jego pierwsza wizyta zagraniczna jako prezydenta RP. Polski przywódca został przywitany przez Donalda Trumpa przed Białym Domem w środę po godzinie 17. czasu polskiego. Nad głowami przywódców przeleciały samoloty F-35 – dla uczczenia relacji obu krajów oraz F-16 – w celu upamiętnienia zmarłego pilota Macieja Krakowiana. Przed rozmową za zamkniętymi drzwiami, prezydenci Polski i USA spotkali się z mediami.

Spotkanie delegacji w Gabinecie Owalnym trwało ponad 2 godziny. Po ich zakończeniu polski prezydent poinformował, że Donald Trump rozważa zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Przekazał jednocześnie, że otrzymał od amerykańskiego przywódcy zaproszenie na szczyt G-20.

