Wielomski po zapowiedzi Trumpa: W Polsce będzie gigantyczna awantura

Po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem 3 września prezydent Karol Nawrocki udzielił z Waszyngtonu wypowiedzi dla mediów.

Trump zaprosi na G20

Na briefingu prasowym, zorganizowanym po zakończeniu rozmów w Gabinecie Owalnym, Nawrocki przekazał informację o kolejnej decyzji amerykańskiego prezydenta. – Na sam koniec dostałem też, z czego się bardzo cieszę, bo zabiegaliśmy o to w naszych wcześniejszych rozmowach, zaproszenie od prezydenta Trumpa na przyszłoroczny szczyt grupy G20 w Miami na Florydzie – powiedział Nawrocki. – To także uznaję za bardzo ważną informację dla polskiej opinii publicznej – dodał.

W komentarzu na kanale YouTube "Do Rzeczy" do sprawy odniósł się prof. Adam Wielomski.

Tusk czy Nawrocki? Wielomski: Będzie w Polsceawantura

Politolog zwrócił uwagę, że jeżeli zaproszenie rzeczywiście zostanie wystosowane imiennie do Karola Nawrockiego, to wtedy rozpocznie się "gigantyczna awantura". Będzie to także spór natury konstytucyjnej – czy Polskę na zewnątrz reprezentuje Prezydent RP, czy Prezes Rady Ministrów.

– Jeżeli zaproszenie zostanie wystosowane ogólnie do Polski, to na pewno Donald Tusk będzie chciał się tam wybrać. Jeżeli zostanie wystosowane imiennie do Karola Nawrockiego, to Tusk nie będzie mógł na to spotkanie. Także awantura będzie nieprawdopodobna – powiedział Wielomski. – Będzie to też prztyczek i poniżenie Donalda Tuska na arenie międzynarodowej – dodał.

