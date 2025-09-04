"Atmosfera znakomita". Polityk PiS ujawnia kulisy wizyty Nawrockiego

Podczas rozmów w Gabinecie Owalnym amerykański przywódca zapowiedział dalszą obecność żołnierzy USA w Polsce, a nawet możliwość zwiększenia ich liczby. Trump zaprosił również prezydenta RP do udziału w przyszłorocznym szczycie G20 w Miami na Florydzie.

Bielan: Było widać olbrzymią sympatię ze strony Trumpa

Europoseł PiS Adam Bielan, który był członkiem prezydenckiej delegacji podczas wizyty, ujawnił w rozmowie z portalem Interia.pl kulisy rozmów.

– Atmosfera całej wizyty, w tym także spotkania za zamkniętymi drzwiami była znakomita. Myślę, że spotkanie obu prezydentów w czasie kampanii bardzo wiele dało, pozwoliło im się poznać, przełamać lody. Na ile znam się na relacjach międzyludzkich, to było widać olbrzymią sympatię ze strony prezydenta Trumpa wobec prezydenta Nawrockiego, a mówię o tym, bo wielu analityków dostrzega, że w przypadku tej prezydentury relacje międzyludzkie są szczególnie istotne – podkreślił deputowany do PE.

Jak zaznaczył, "zawsze w polityce oczywiście jest gra interesów poszczególnych państw, ale w przypadku prezydenta Trumpa wyjątkowe znaczenie ma to, czy kogoś lubi czy niekoniecznie". – A Karol Nawrocki szybko potrafił zbudować sobie świetne relacje osobiste z Donaldem Trumpem. Jest to tym ważniejsze w momencie, gdy mamy na funkcji szefa rządu człowieka, który go tak brutalnie oskarżał, bo chyba nie ma w światowej polityce wśród oficjeli osoby, która by prezydenta Trumpa oskarżyła o to, że była przez 30 lat szpiegiem rosyjskim i nigdy się z tych słów nie wycofała – powiedział Bielan.

Ważne deklaracje w Białym Domu

Europoseł PiS odniósł się do deklaracji Trumpa ws. obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

– To było na pierwszym miejscu na liście naszych priorytetów, jeśli chodzi o tę wizytę. Deklaracje, które padły w Gabinecie Owalnym były mocne, ale kontynuacja tych deklaracji podczas rozmów za zamkniętymi drzwiami przeszły nawet nasze oczekiwania – przyznał polityk.

– Od razu prezydenci polecili swoim współpracownikom od spraw obronnych: z jednej strony sekretarzowi Hegsethowi, z drugiej ministrowi Cenckiewiczowi prace robocze, w które rzecz jasna będzie włączony też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz tak, aby te deklaracje prezydentów, to porozumienie ustne przełożyć jak najszybciej na na konkrety – dodał.

Adam Bielan skomentował też zaproszenie Karola Nawrockiego na szczyt G20.

– To był nasz pomysł, wielu polskich polityków zabiegało o to od lat, a Karol Nawrocki to osiągnął podczas pierwszego spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem – powiedział rozmówca Kamili Baranowskiej.

Eurodeputowany zapowiedział, że strona polska będzie pracować nad tym, aby Polska dołączyła do grupy G20 na stałe. – Udział w szczycie uruchamia pewien proces. Chcę podkreślić, że cały urobek tej wizyty jest naprawdę bardzo duży. Lunch roboczy trwał ponad godzinę dłużej niż planowano i był pełny konkretów. Podczas takiego lunchu nie ma czasu ani miejsca na kurtuazję. Tu już się rozmawia o konkretach i tych konkretów było mnóstwo – zaznaczył Bielan.

