"Przywożę więcej, niż wszyscy się spodziewali". Nawrocki o wizycie w USA

Karol Nawrocki zakończył już wizytę w USA, w czasie której spotkał się w Białym Domu z prezydentem tego kraju Donaldem Trumpem. Była to jego pierwsza wizyta zagraniczna po zaprzysiężeniu na prezydenta RP. Podsumowując polsko-amerykańskie rozmowy na antenie Kanału Zero polski prezydent ocenił, że przywozi z Waszyngtonu "więcej niż wszyscy się spodziewali".

Prezydent podsumowuje wizytę w Waszyngtonie

– Sama deklaracja prezydenta Trumpa – w obliczu dyskusji o tym, że komponent sił amerykańskich będzie przesuwany w Europie – że tak się nie stanie, o czym rozmawialiśmy, jest tym, co warto przywieźć z Waszyngtonu – ocenił Nawrocki. Według prezydenta, jemu i Trumpowi udało się pokazać, że "Polska i Stany Zjednoczone są bardzo ważnymi sojusznikami i ta relacja między dwoma prezydentami jest budująca dla naszego bezpieczeństwa".

– Ale te rozmowy to także poważne rozmowy o projektach inicjatywy Trójmorza, którą poparł prezydent Donald Trump, o imporcie gazu ze Stanów Zjednoczonych i dużego projektu. Zaproszenie prezydenta Polski na szczyt G20 w przyszłym roku w Miami – relacjonował. – Myślę, że przywożę dużo więcej z tej wizyty w Stanach Zjednoczonych, niż wszyscy się spodziewali – dodał.

"Są takie momenty w polskiej polityce..."

Odnosząc się do zaproszenia na szczyt G20 prezydent przyznał, że wcześniej prowadził na ten temat rozmowy z premierem Kanady. Z uznaniem odniósł się tu do rozmów Radosława Sikorskiego z sekretarzem Rubio w tej samej sprawie.

– Ten szczyt odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, cieszę się więc, że pan premier Sikorski zabiega też o udział polskiego prezydenta w szczycie G20 i obecność Polski w grupie G20 – stwierdził, podkreślając iż oznacza to, że "są takie momenty w polskiej polityce, które sprawiają, że potrafimy ze sobą współpracować". – To jest bardzo dobra informacja – podsumował.

