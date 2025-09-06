Tusk spełni obietnice do końca kadencji? Nawet wyborcy koalicji w to nie wierzą

Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Koalicja Obywatelska przedstawiła "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów". W programie KO znalazła się m.in. obietnica podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Postulat nie został zrealizowany przez koalicję rządową do dzisiaj.

W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano, czy premierowi Donaldowi Tuskowi uda się spełnić obietnice wyborcze do końca kadencji.

Najnowszy sondaż nie zostawia złudzeń

Zdecydowana większość badanych – aż 78 proc. – nie wierzy, że Tuskowi uda się zrealizować złożone w kampanii wyborczej obietnice. 42,8 proc. respondentów wybrało opcję "zdecydowanie nie", a 35,2 proc. – "raczej nie".

Przeciwnego zdania jest 16,7 proc. uczestników badania, z czego 2,6 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie tak", zaś 14,1 proc. – "raczej tak". 5,3 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

Co ciekawe, nawet wśród wyborców koalicji rządzącej (KO, Polska 2050, PSL, Lewica) widać wyraźne zwątpienie. 41 proc. uważa, że Tuskowi uda się zrealizować wyborcze obietnice (8 proc. – "zdecydowanie tak", 31 proc. – "raczej tak"). Przeciwnego zdania jest 53 proc. pytanych w tej grupie (16 proc. – "zdecydowanie nie", 37 proc. – "raczej nie"). 6 proc. nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Aż 94 proc. wyborców opozycji (PiS, Konfederacji) uważa, że Tusk nie spełni obietnic z kampanii (61 proc. – "zdecydowanie nie", 33 proc. – "raczej nie"). Z kolei wśród pozostałych wyborców 82 proc. twierdzi, że szef rządu nie zrealizuje obietnic.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzony został metodą CATI/CAWI w dniach 13-16 sierpnia 2025 r. na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Polacy chcą realizacji tej obietnicy

Jak wynika z sondażu SW Research dla Onetu, Polacy chcą zrealizowania głównej obietnicy Donalda Tuska z kampanii wyborczej, czyli podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. złotych.

Respondentom zadano pytanie, czy podniesienie kwoty wolnej od podatku powinno być priorytetem rządu, nawet kosztem zwiększenia deficytu budżetowego. 39,9 proc. badanych odpowiedziało twierdząco. Przeciwnego zdania było 29,2 proc. ankietowanych. 31 proc. pytanych odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć".

