"Rywalizacja" Sikorskiego z Tuskiem. "Cierpi na tym polska polityka zagraniczna"

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w środę w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Była to jego pierwsza wizyta zagraniczna po zaprzysiężeniu. Podczas wizyty w Waszyngtonie głowie państwa nie towarzyszył minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Wykluczono MSZ ze spotkania w Białym Domu i nadal nie mam relacji. Co nie ułatwia mi moich rozmów w Waszyngtonie" – napisał w piątek w mediach społecznościowych szef polskiej dyplomacji.

Na jego słowa błyskawicznie zareagowała Kancelaria Prezydenta. "Niezbyt dobrze świadczy to o profesjonalizmie aktualnego MSZ, że nie przekazuje Panu notatki, która trafiła do Gmachu jeszcze wczoraj. Pilna potrzeba usprawnienia MSZ. I zakończenia paraliżu służby zagranicznej, którego jest Pan autorem" – zwrócił się do Sikorskiego szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Tusk kontra Sikorski? "Kto bardziej będzie rywalizował z prezydentem"

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker podkreślił w audycji RMF FM, że "do MSZ została przekazana notatka ze spotkania w Białym Domu tak, jak do tej pory bywało". – W Platformie Obywatelskiej trwa wyścig, kto będzie liderem po Donaldzie Tusku, kto będzie premierem – zauważył.

– Przykładem dobrych, państwowych relacji przez ten ostatni miesiąc, gdzie nie trzeba rywalizować z prezydentem, są relacje z Ministerstwem Obrony Narodowej. BBN i MON współpracują – wskazał Szefernaker. – Można się ze sobą nie zgadzać, w wielu kwestiach z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem się nie zgadzamy. Ale dla dobra Polski w sprawach najważniejszych współpracujemy – zaznaczył.

– Ta rywalizacja Donalda Tuska z Radosławem Sikorskim na to, kto bardziej będzie rywalizował z prezydentem, powoduje, że niestety cierpi na tym polska polityka zagraniczna – ocenił szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego.

– Prezydent Nawrocki swoją wizytą w Waszyngtonie otworzył pewne drzwi, a teraz rolą rządu – ale także zaplecza pana prezydenta – jest wykorzystanie tej sytuacji – dodał.

