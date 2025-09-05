Złośliwości i obelgi? Sikorski potwierdza, Przydacz odpowiada

Karol Nawrocki spotkał się w środę w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Była to jego pierwsza wizyta zagraniczna po zaprzysiężeniu na prezydenta RP. Podsumowując polsko-amerykańskie rozmowy na antenie Kanału Zero polski prezydent ocenił, że przywozi z Waszyngtonu "więcej niż wszyscy się spodziewali".

– Sama deklaracja prezydenta Trumpa – w obliczu dyskusji o tym, że komponent sił amerykańskich będzie przesuwany w Europie – że tak się nie stanie, o czym rozmawialiśmy, jest tym, co warto przywieźć z Waszyngtonu – ocenił Nawrocki. Według prezydenta, jemu i Trumpowi udało się pokazać, że "Polska i Stany Zjednoczone są bardzo ważnymi sojusznikami i ta relacja między dwoma prezydentami jest budująca dla naszego bezpieczeństwa".

"Złośliwości i obelgi". Sikorski: Potwierdzam

Korespondent tygodnika "Polityka" z Waszyngtonu, Tomasz Zalewski, napisał w swojej relacji, że "biuro prezydenta i politycy PiS zachowują się tak, jakby chcieli przywłaszczyć sobie wszystkie zasługi w umacnianiu sojuszu z USA".

"Popisują się w tym celu złośliwościami i obelgami pod adresem Sikorskiego" – stwierdził dziennikarz.

Do jego słów odniósł się minister spraw zagranicznych. "Potwierdzam. Wykluczono MSZ ze spotkania w Białym Domu i nadal nie mam relacji. Co nie ułatwia mi moich rozmów w Waszyngtonie" – napisał Radosław Sikorski na portalu X. Szef MSZ dołączył link do tekstu Zalewskiego.

"Sekciarstwo ważniejsze od profesjonalizmu" – dodał minister spraw zagranicznych.

Przydacz odpowiada szefowi MSZ

Na słowa Radosława Sikorskiego odpowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

"Niezbyt dobrze świadczy to o profesjonalizmie aktualnego MSZ, że nie przekazuje Panu notatki, która trafiła do Gmachu jeszcze wczoraj" – napisał prezydencki minister na portalu X.

"Pilna potrzeba usprawnienia MSZ. I zakończenia paraliżu służby zagranicznej, którego jest Pan autorem" – dodał.

