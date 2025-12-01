"Kompletnie odjechał mu peron". W sieci wrze po słowach Tuska do Merza

W trakcie konferencji prasowej Tusk zaapelował do Niemiec o pośpiech w kwestii wypłaty zadośćuczynienia dla polskich ofiar nazizmu. Jednak to, co powiedział potem, wywołało niedowierzanie wśród części komentatorów. Premier zasugerował bowiem, że w przypadku bezczynności Berlina, to Polska wypłaci niemieckim ofiarom odszkodowania.

– Jeśli nie uzyskamy jakiejś szybkiej i jednoznacznej deklaracji, to będę w przyszłym roku rozważał decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków. Więcej o tym nie chcę już mówić – stwierdził Tusk.

Burza w sieci

Wypowiedź polskiego premiera wywołała konsternację i oburzenie, choć znaleźli się również tacy, którzy bronili Tuska.

"Tusk właśnie powiedział STOJĄC OBOK KANCCLERZA NIEMIEC, że jeśli Niemcy nie zadośćuczynią TYLKO ŻYJĄCYM OFIAROM Niemiec z II WŚ, to zrobi to...POLSKA. Jemu już kompletnie odjechał peron w tym hołdzie dla Niemiec. Nie wierzę w to, co słyszałem na tej konferencji" – napisał użytkownik Max Hübner

."Dla mnie z konferencji Tuska z Merzem najciekawsza była pośrednio wyrażona groźba, że jak Niemcy nie wypłacą odszkodowań ofiarom wojny – «gestu humanitarnego» – to zrobi to Polska, publicznie upokarzając niemiecki argument o moralnych rozliczeniach po wojnie. Warto to obserwować" – stwierdził dziennikarz Jakub Krupa.

"Nie wiem czy taka deklaracja skłoni Niemców do pośpiechu..." – wątpi Piotr Zychowicz, były redaktor naczelny "Historii Do Rzeczy".

"Ręce nie mają gdzie opaść… To może rząd zajmie się analizą dlaczego niemiecki DHL płaci śmiesznie mały CIT w Polsce w porównaniu z zyskami oraz np. takim @InPostPL i gdzie trafiają wytransferowane pieniądze polskich obywateli? Może warto w końcu wykorzystać instrumenty prawne do ściągnięcia danin publicznych na takie zadośćuczynienia?" – pyta mecenas Bartosz Lewandowski.

"Że co? Jak Niemcy nie zapłacą to Polska zapłaci zamiast Niemców? To serio zostało powiedziane?" – napisał Krzysztof Stanowski, redaktor naczelny Kanału Zero.

Premier Tusk dostał zgodę Niemców na wypłatę reperacji z polskiego budżetu, wszystko załatwi" – zakpił poseł PiS Waldemar Buda.

"Dobrze, że Donald Tusk podniósł podczas spotkaniem z kanclerzem Niemiec temat reparacji. Nie można przehandlować odszkodowań dla Polaków, którzy przeżyli wojnę wywołaną przez Niemcy za dobre relacje polsko-niemieckie. Ważne słowa premiera: «Pospieszcie się» lub sami to załatwimy" – stwierdził dziennikarz "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz.

"Donald Tusk w Berlinie🇩🇪 właśnie zadeklarował, że Polska zapłaci reparacje wojenne za Niemcy! Żyjące ofiary (ok 50 tysięcy) niemieckiej pożogi dostać mają odszkodowanie od Polski za niemieckie zbrodnie wojenne…Dobrze czytacie" – nie kryje oburzenia europoseł PiS Bogdan Rzońca.

"Że co? Tusk u Niemca powiedział, że Polska sama sobie zapłaci reparacje. Niemiec zadowolony" – napisał Paweł Rybicki.

