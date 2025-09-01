Duda czy Nawrocki? Polacy nie mają wątpliwości

O to, czy Karol Nawrocki będzie lepszym prezydentem RP niż jego poprzednik Andrzej Duda zapytano Polaków w sondażu przeprowadzonym przez pracownię United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski. Wyniki badania to niezbyt dobra wiadomość dla byłego już prezydenta.

Sondaż: Nawrocki lepszym prezydentem niż Duda?

Aż 48,1 proc. ankietowanych wyraziło pogląd, że Karol Nawrocki będzie lepszym prezydentem niż jego poprzednik. Odpowiedź "raczej tak" wybrało 33,8 proc. respondentów, zaś "zdecydowanie tak" – 14,3 proc.

Przeciwnego zdania, a więc że to Andrzej Duda był lepszą głową państwa niż będzie Karol Nawrocki, było 25,2 proc. pytanych. Zdecydowanie za taką opcją opowiedziało się 12,6 proc. uczestników badania. Taka sama grupa wybrała tu wariant "raczej".

Sprecyzowanej opinii na ten temat nie miało 26,7 proc. pytanych.

Wyborcy PiS i Konfederacji zdecydowanie za Nawrockim

Wśród wyborców koalicji rządzącej (Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy) zaledwie 1 proc. badanych stwierdziło, że Nawrocki będzie zdecydowanie lepszy, a 16 proc. uznało, że "raczej" będzie. Przeciwnego zdania była ponad połowa ankietowanych z tej grupy – 30 proc. uważa, że "raczej nie", a 32 proc., że "zdecydowanie nie". Z kolei 21 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Zdecydowany głos poparcia dla Nawrockiego płynie zaś od elektoratów Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. 23 proc. z nich wyraziło przekonanie, że będzie on "zdecydowanie" lepszy od Dudy. Z kolei 49 proc. respondentów tej grupy stwierdziło, że "raczej tak" będzie. 2 proc. z kolei oceniło, że "raczej nie", a 3 proc., że "zdecydowanie nie". 23 proc. osób z tej grupy nie miało w tej sprawie zdania.

Badanie United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zostało zrealizowane w dniach 13-16 sierpnia 2025 r. metodą CATI/CAWI na próbie 1000 osób.

