"Rozjechał go". Kto zwycięzcą debaty Morawiecki – Zandberg?

W miniony piątek były premier Mateusz Morawiecki i lider partii Razem Adrian Zandberg wzięli udział w debacie ekonomicznej zorganizowanej przez Kanał Zero. Politycy spierali się w niej m.in. o kwestie długu publicznego, podatku cyfrowego i mieszkalnictwo. W debacie nie brakowało emocji. Były również kwestie w których się zgadzali. Kto jednak wygrał to starcie?

Debata Morawiecki – Zanberg. Kto wygrał?

Z analizą komentarzy zamieszczanych w tym temacie w sieci przychodzi Res Futura Data House. Z zaprezentowanego zestawienia wynika, że zwycięstwo należy tu do Mateusza Morawieckiego. Komentarze popierające byłego premiera stanowiły 46 proc., zaś Adriana Zandberga – 41 proc.

W głosach przychylnych politykowi PiS wskazywano na jego wiedzę ekonomiczną, operowanie liczbami i retorykę. Część odbiorców – podkreślono – zarzucała mu jednak manipulacje.

W komentarzach uznających zwycięstwo polityka Razem doceniano zaś jego riposty, autentyczność i odwagę w krytyce przeciwnika. Część internautów uznała go jednak za populistę.

Morawiecki "rozjechał" Zandberga?

Z analizy dowiadujemy się, że debata wywołała bardzo spolaryzowane reakcje w mediach społecznościowych.

"Zwolennicy Morawieckiego akcentowali przede wszystkim jego kompetencje ekonomiczne i umiejętność operowania liczbami z pamięci, co w ich oczach potwierdzało, że ma on realne przygotowanie technokratyczne. Podkreślano także jego styl retoryczny – płynność, pewność siebie i fakt, że nie korzystał z notatek, co kontrastowano z Zandbergiem zaglądającym do telefonu" – wskazano.

Z narracji tej, czytamy, wyłania się obraz Morawieckiego jako nie tylko doświadczonego polityka, ale i praktyka, który intelektualnie przewyższał lidera Razem i "rozjechał go" na polu gospodarczym.

Autentyczny Zandberg. "Reprezentował głos zwykłych ludzi"

Z kolei zdaniem sympatyków Zandberga, wyrażali przekonanie, że to on wyszedł z debaty zwycięsko, a sukces zapewnił sobie autentycznością i posługiwaniem się zrozumiałym językiem. Docenili oni również to, że nie manipulował liczbami. "Szczególnie mocno wybrzmiewały opinie, że punktował Morawieckiego w kwestiach deficytu budżetowego, długu publicznego i problemów mieszkaniowych. W ich narracji Zandberg reprezentował głos zwykłych ludzi, koncentrując się na realnych problemach społecznych, podczas gdy Morawiecki próbował przykrywać własne błędy z czasów premierostwa. Wskazywano też, że Morawiecki unikał odpowiedzi i 'lał wodę', co podważało jego wiarygodność" – czytamy.

Analiza wykazuje jasną linię podziału pomiędzy zwolennikami obu polityków. Dla osób popierających byłego premiera najważniejsza okazała się obrona niższych podatków i ograniczenia roli państwa w gospodarce. Dla sympatyków Zanberga kluczowa okazała się zaś progresja podatkowa, kataster i mocniejsze regulacje socjalne.

W podsumowaniu portal ocenia, że debata była przede wszystkim testem na to, które narracje potrafią silniej rezonować z emocjami odbiorców.

