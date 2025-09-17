Najnowszy sondaż. Zmiana na pozycji lidera, cztery partie w Sejmie

W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski na pierwszym miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,3 proc. To wzrost o 5,2 pkt proc. względem poprzedniego badania z początku września, w którym KO uplasowała się za Prawem i Sprawiedliwością. Tym razem PiS znalazło się na drugim miejscu z wynikiem 30,7 proc. Formacja Jarosława Kaczyńskiego również zanotowała wzrost poparcia, choć wyraźnie mniejszy od KO – o 1,7 pkt proc.

Podium ponownie zamyka Konfederacja, którą wskazało 13,8 proc. respondentów (wzrost o 0,6 pkt proc.), natomiast czwarta jest Lewica – 6,8 proc. (spadek o 0,6 pkt proc.).

Pod progiem wyborczym znalazły się: Konfederacja Korony Polskiej – 4,5 proc. (wzrost o 1,4 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,8 proc. (spadek o 0,1 pkt proc.), Razem – 1,2 proc. (spadek o 2 pkt proc.) oraz Polska 2050 – 1 proc. (spadek o 2,4 pkt proc.). Odpowiedź "nie wiem/ trudno powiedzieć" wybrało 5,9 proc. ankietowanych (spadek o 3,8 pkt proc.).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 13-15 września 2025 r. metodą wywiadów telefonicznych i ankiet internetowych (CATI, CAWI).

Jak wyglądałby podział mandatów?

Wirtualna Polska pokazała, jak wyglądałby podział mandatów w Sejmie (na podstawie kalkulatora prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego):

Koalicja Obywatelska – 189 mandatów,

Prawo i Sprawiedliwość – 178 mandatów,

Konfederacja – 69 mandatów

Lewica – 24 mandaty.

W takim układzie PiS wraz z Konfederacją dysponowałoby większością 247 mandatów, z kolei Koalicja Obywatelska razem z Lewicą miałaby 213 miejsc w Sejmie.

– Z sondaży w ostatnich tygodniach wynika właściwie to samo – to znaczy najbardziej oczywista wydaje się koalicja PiS-u z Konfederacją, to jest jedyna stabilna większość – zauważył prof. Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jednocześnie ekspert zwrócił uwagę, że "rozkręca się coraz ostrzejszy konflikt między prezesem Kaczyńskim a Konfederacją, zwłaszcza Sławomirem Mentzenem", a więc "na razie rokowania dla takiej koalicji nie są najlepsze".

