Kaczyński wprost: Z takim Mentzenem żadnej koalicji być nie może

– Jeżeli by nie nastąpił cud w postaci całkowitej zmiany poglądów, to ja koalicji z Nową Nadzieją nie widzę, bo jak my, partia, która stworzyła w ogóle w Polsce mechanizm realnej solidarności społecznej ma współdziałać z partią, która przedstawia sobą idee darwinizmu społecznego, które są fatalne pod każdym względem, a poza tym są całkowicie anachroniczne – powiedział Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej.

Prezes PiS stwierdził, że postulaty Nowej Nadziej to "marzenia na ogół młodych mężczyzn, którzy by chcieli żyć w świecie, gdzie oni wszystko mogą, a wszyscy inni nie mają znaczenia". – Nam zależy na szybkim rozwoju Polski, a nie na tym, żeby pewna grupa mogła się bogacić i mieć wszystkich innych w nosie – mówił dalej.

Kaczyński: Mentzena traktować jak Korwin-Mikkego

Polityk podkreślił, że nie widzi szans na zawiązanie koalicji ze Sławomirem Mentzenem, gdyż w koalicji musi istnieć element wspólnych poglądów.

– Prywatyzacja oświaty, prywatyzacja służby zdrowia, prywatyzacja lasów, bo o tym też wspominają, prywatyzacja wszystkiego i ogromna część Polaków w sytuacji kompletnie beznadziejnej, niemożliwości normalnego życia – powiedział prezes PiS na konferencji prasowej. – To są akty takie, które kiedyś były w Polsce powszechnie znane z wypowiedzi pana Korwina-Mikkego, ale nikt tego nie traktował poważnie. I radziłbym, żeby niezależnie od dobrego wyniku pana Mentzena w wyborach prezydenckich jednak wrócić do tego traktowania go w sposób właściwy. Tzn. na poważnie się tego traktować nie da – kontynuował.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że jego formacja i Nowa Nadzieja znajdują się po dwóch stronach barykady politycznej i wiązanie tych partii ze sobą jest "nieporozumieniem".

Czytaj też:

Ten sondaż zwiastuje koniec PSL. Zaskakuje wynik HołowniCzytaj też:

Polacy porównali rząd Tuska i Morawieckiego. Kto wypada lepiej?