"Jestem zmuszony...". Kaczyński apeluje do sympatyków PiS

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wystąpił w piątek na konferencji prasowej, podczas której przypomniał, że jego ugrupowanie wciąż nie otrzymuje należnych mu środków z budżetu państwa. Ich wypłata, wbrew stanowisku Państwowej Komisji Wyborczej, jest blokowana przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. W związku z tą sytuacją Kaczyński zwrócił się apelem do sympatyków i wyborców swojej partii.

Kaczyński: Jestem zmuszony prosić o wsparcie

– Nasza partia nie otrzymuje pieniędzy, środków państwowych z budżetu państwa. Dokładnie nie otrzymuje ogromnej większości tego, co nam się należy […], natomiast ma potrzeby i to, co mamy ze strony państwa, to jest w tej chwili niewystarczające nawet na bieżące funkcjonowanie partii – zaczął swoje wystąpienie były premier. Dalej przypomniał, że przed jego ugrupowaniem jest kampania wyborcza, a wcześniej organizacja takich wydarzeń, jak marsz 11 listopada, marsz przeciwko paktowi migracyjnemu oraz marsz przeciwko Mercosurowi. Wymienił też wielki kongres programowy PiS zaplanowany na koniec października, cały cykl mniejszych kongresów i "później jeszcze będzie znów kolejny wielki".

– Więc krótko mówiąc, mamy ogromną ilość różnych wydatków i dlatego zmuszony jestem prosić naszych zwolenników o finansowe wsparcie. Robiliśmy to już, spotykało się to wtedy z pięknym i szerokim echem, pozwoliło to nam przeprowadzić i wygrać kampanię prezydencką. Dzisiaj trzeba wygrać także te kolejne niesłychanie ważne wybory, wybory parlamentarne – podkreślił.

"Jedna szansa dla Polski"

Kaczyński podziękował tym, którzy już wsparli finansowo PiS. – Ale to są już sumy niewystarczające, i prośba o to, żeby do tej praktyki z poprzednich miesięcy, poprzedniego roku powrócić. Naprawdę bardzo serdeczna prośba, to jest sprawa przyszłości naszego kraju – apelował.

Podsumowując polityk podkreślił, że jest obecnie jedna szansa dla Polski. – Tą szansą jest zwycięstwo PiS. I dlatego proszę o wsparcie tej drogi ku zwycięstwu – skwitował Jarosław Kaczyński.

