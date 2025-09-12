Zapytano Polaków o Nawrockiego. Jest spora zmiana

O ocenę Karola Nawrockiego zapytała Polaków Ogólnopolska Grupa Badawcza. Wyniki przeprowadzonego badania jednoznacznie pokazują, że poparcie dla jego działań rośnie.

Karol Nawrocki coraz lepiej oceniany przez Polaków. Najnowszy sondaż

Ankietowani odpowiadali na pytanie, jak ocenia pan/pani prezydenta Karola Nawrockiego. Aż 47,5 proc. pytanych wskazało odpowiedź "dobrze". To zdecydowany wzrost w porównaniu do sondażu przeprowadzonego niespełna miesiąc wcześniej. Wówczas pozytywnie oceniło Nawrockiego 41,7 proc. ankietowanych.

Negatywnie o działaniach głowy państwa wypowiedziało się 33,2 proc. osób biorących udział w badaniu. Poprzednio było to 32,7 proc.

Sprecyzowanej opinii na temat Karola Nawrockiego nie ma 19,3 proc. respondentów.

Badanie zostało przeprowadzone przez Ogólnopolską Grupę Badawczą metodą CATI w dniach 2-9 września na próbie 1000 respondentów.

Prezydent liderem rankingu zaufania

To jednak nie jedyny pozytywny dla nowego prezydenta sondaż. Jak informowaliśmy w czwartek, Nawrocki cieszy się również największym zaufaniem Polaków, co pokazało badanie przeprowadzone przez pracownię CBOS. Według jego wyników, głowie państwa ufa 52 proc. badanych (+4 pkt proc.). 31 proc. respondentów zadeklarowała nieufność, a 11 proc. obojętność. W sumie 5 proc. ankietowanych nie zna prezydenta lub odmówiła odpowiedzi.

Drugi w zestawieniu jest lider Konfederacji. Sławomir Mentzen cieszy się zaufaniem 44 proc. badanych. W jego przypadku nieufność deklaruje 33 proc.

Na trzecim miejscu wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Ufa mu 43 proc., a nie ufa 35 proc.

Kolejne miejsca to: Władysław Kosiniak-Kamysz, Rafał Trzaskowski, Krzysztof Bosak, Szymon Hołownia, Adrian Zandberg, Donald Tusk, Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak, Jarosław Kaczyński, Małgorzata Kidawa-Błońska i Włodzimierz Czarzasty.

Czytaj też:

Ten sondaż zwiastuje koniec PSL. Zaskakuje wynik HołowniCzytaj też:

Polacy porównali rząd Tuska i Morawieckiego. Kto wypada lepiej?Czytaj też:

Zaskakujące kulisy rozmów Nawrockiego i Tuska. "Proszę mi wierzyć"