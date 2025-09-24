Dni Tuska policzone? "Nowy premier podpisze umowę z USA"

Nowym premierem ma zostać Radosław Sikorski. Dziennikarze podcastu "W związku ze śledztwem" przekonują, że polityk będzie chciał przedstawić umowę z Amerykanami jako swój pierwszy wielki sukces.

Tusk, który nadal byłby szefem KO, miałby wówczas skupić się na kampanii wyborczej, a Sikorski kierować rządem. W KO wielu działaczy żałuje, że nie zdecydowano się postawić na szefa dyplomacji.

Zdaniem dziennikarzy Tusk jest w trudniejszej sytuacji niż prezes PiS, gdyż nie ufają mu "nawet wyborcy, którzy przy urnie wybierają jego koalicjantów. Z kolei koalicjanci dość mizernie radzą sobie ostatnio w sondażach".

Dominika Długosz ocenia, że Sikorski jest lojalny wobec Tuska i jeżeli obaj politycy wypracują konsensus, to obecny szef MSZ nie podejmie próby przejęcia KO.

Była premier zaskakuje pochwałą dla Sikorskiego

Sikorski w swoim wystąpieniu ostrzegł Rosję, że każde kolejne naruszenie przestrzeni powietrznej NATO może zakończyć się militarną odpowiedzią. – Jeśli pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną i zostanie zestrzelony, proszę, nie przychodźcie się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni – mówił minister spraw zagranicznych.

Była premier Beata Szydło odniosła się do wystąpień polskich polityków na forum ONZ. Szczególnie pozytywnie oceniła wystąpienie szefa polskiego MSZ.

Ku zaskoczeniu wielu, pozytywnie oceniła przemówienie szefa MSZ Radosława Sikorskiego. – Równie dobre wystąpienie miał pan minister Sikorski – podkreśliła europosłanka PiS, która zwykle krytycznie wypowiada się o działaniach obecnego rządu.

PiS na czele ostatniego sondażu CBOS

Zgodnie z ostatnim sondażem CBOS, gdyby wybory parlamentarne odbywały się na początku września, to 30 proc. badanych oddałoby głos na PiS (bez zmian z sierpniowym badaniem), 28 proc. ankietowanych zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską (spadek o 2 pkt proc.), a 11 proc. zdobyłaby Konfederacja (spadek o 1 pkt proc.). 6 proc. głosów otrzymała partia Razem (wzrost o 1 pkt proc.), a 5 proc. zdobyłaby Lewica (spadek o 2 pkt. proc.). Pozostałe ugrupowania nie weszłyby do Sejmu.

