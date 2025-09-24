Kaczyński uderza w Sikorskiego. Wyśmiał ministra

– Podpisuję się pod słowami prezydenta. Szczególnie ta twarda postawa wobec Rosji mi tutaj odpowiada. Także te wypowiedzi, które mówią o szkodliwej postawie neutralności – stwierdził Jarosław Kaczyński w Sejmie.

Prezes PiS był też dopytywany o szefa dyplomacji, który towarzyszył prezydentowi na debacie ONZ. – Ja ministra Sikorskiego traktuję całkowicie niepoważnie i w związku z tym wolę, żeby tych dwóch osób ze sobą nie zestawiać z prezydentem Nawrockim – mówił dalej.

– Trudno powiedzieć, czy można mieć dobre relacje z rządem, który jest rządem, jak to wielokrotnie mówiłem, rządem zewnętrznym, realizuje nie polskie interesy, tylko niemieckie – kontynuował.

Karol Nawrocki w ONZ: To ostatni moment na podjęcie konkretnych działań

Nawrocki wskazywał, że dotychczasowy ład międzynarodowy kruszeje na naszych oczach. Z tego właśnie względu, tłumaczył, "musimy spojrzeć na obecną sytuację jak na pole walki o zasady, których przestrzeganie może zdecydować o przyszłości naszej cywilizacji". –Myślę, że to właściwie ostatni moment na podjęcie konkretnych działań – dodał.

Prezydent wskazywał, że dziś ponownie zaczynamy doświadczać rosyjskiego imperializmu. Dotyczy to – jak zauważył – również Polski. Przypomniał tu niedawny incydent, kiedy rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną i zapewniał, że były to celowe działanie. –W konsekwencji Polska po raz pierwszy od II wojny światowej była zmuszona do otworzenia ognia do wrogich obiektów nad naszym terytorium– dodał.

– Zapewniam, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych i Prezydent Polski, że Polska zawsze będzie odpowiednio reagować i jest gotowa do obrony swojego terytorium! – mówił.

Według polskiego prezydenta, Rosja nie jest dziś gotowa do prawdziwego pokoju. Wskazując, że musi jednak tę wojnę zakończyć i przejąć za nią pełną odpowiedzialność, zapewniał że Polska wspiera prace Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego i popiera ideę ustanowienia specjalnego trybunału ad hoc, który osądziłby sprawców agresji.–Żadne wojny nie mogą się bowiem agresorom opłacać. Wojny nie mogą opłacać się agresorom także pod względem ekonomicznym – zaznaczył.

