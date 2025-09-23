Była premier zaskakuje pochwałą dla Sikorskiego. "Miał bardzo dobre wystąpienie"

Ku zaskoczeniu wielu, pozytywnie oceniła przemówienie szefa MSZ Radosława Sikorskiego. – Równie dobre wystąpienie miał pan minister Sikorski – podkreśliła europosłanka PiS, która zwykle krytycznie wypowiada się o działaniach obecnego rządu.

Sikorski ostrzegł Rosję przed zestrzeliwaniem samolotów

Sikorski w swoim wystąpieniu ostrzegł Rosję, że każde kolejne naruszenie przestrzeni powietrznej NATO może zakończyć się militarną odpowiedzią. – Jeśli pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną i zostanie zestrzelony, proszę, nie przychodźcie się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni – mówił minister spraw zagranicznych.

Szydło, komentując jego słowa, zwróciła uwagę, że w polityce międzynarodowej kluczowa jest jedność przekazu. – Polska – i rząd, i prezydent, i my wszyscy politycy – powinna mówić jednym głosem, a ten głos ma dotyczyć interesu Polski – zaznaczyła. Jej zdaniem współpraca między prezydentem Karolem Nawrockim a szefem MSZ to szansa na wzmocnienie pozycji Polski w ONZ i NATO.

Donald Trump ma nie ma wątpliwości

Do kwestii zestrzeliwania rosyjskich samolotów, które naruszają przestrzeń powietrzną NATO odniósł się również prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. – Powinni je zestrzeliwać, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, w towarzystwie dziennikarzy. Jednocześnie Trump zapytany, czy Stany Zjednoczone wsparłyby sojuszników w takim działaniu odpowiedział: – To zależy od okoliczności, ale tak, jesteśmy bardzo mocni w sprawie NATO.

Donald Trump wcześniej, w tym samym przemówieniu, skrytykował ONZ. – Zakończyłem siedem wojen, rozmawiałem z przywódcami każdego z tych krajów i nigdy nie otrzymałem telefonu od ONZ z ofertą pomocy w sfinalizowaniu porozumienia. Od ONZ dostałem tylko ruchome schody, które w drodze na górę, zatrzymały się dokładnie w połowie (...), a potem teleprompter, który nie działał – mówił.

Trump zdradził plan zakończenia wojny na Ukrainie. "USA są w pełni gotowe"