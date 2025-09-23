Była premier zaskakuje pochwałą dla Sikorskiego. "Miał bardzo dobre wystąpienie"
Była premier zaskakuje pochwałą dla Sikorskiego. "Miał bardzo dobre wystąpienie"

Europoseł PiS Beata Szydło
Europoseł PiS Beata Szydło Źródło: PAP / Łukasz Gągulski
Była premier Beata Szydło odniosła się do wystąpień polskich polityków na forum ONZ. Szczególnie pozytywnie oceniła wystąpienie szefa polskiego MSZ.

Ku zaskoczeniu wielu, pozytywnie oceniła przemówienie szefa MSZ Radosława Sikorskiego. – Równie dobre wystąpienie miał pan minister Sikorski – podkreśliła europosłanka PiS, która zwykle krytycznie wypowiada się o działaniach obecnego rządu.

Sikorski ostrzegł Rosję przed zestrzeliwaniem samolotów

Sikorski w swoim wystąpieniu ostrzegł Rosję, że każde kolejne naruszenie przestrzeni powietrznej NATO może zakończyć się militarną odpowiedzią. – Jeśli pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną i zostanie zestrzelony, proszę, nie przychodźcie się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni – mówił minister spraw zagranicznych.

Szydło, komentując jego słowa, zwróciła uwagę, że w polityce międzynarodowej kluczowa jest jedność przekazu. – Polska – i rząd, i prezydent, i my wszyscy politycy – powinna mówić jednym głosem, a ten głos ma dotyczyć interesu Polski – zaznaczyła. Jej zdaniem współpraca między prezydentem Karolem Nawrockim a szefem MSZ to szansa na wzmocnienie pozycji Polski w ONZ i NATO.

Donald Trump ma nie ma wątpliwości

Do kwestii zestrzeliwania rosyjskich samolotów, które naruszają przestrzeń powietrzną NATO odniósł się również prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. – Powinni je zestrzeliwać, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, w towarzystwie dziennikarzy. Jednocześnie Trump zapytany, czy Stany Zjednoczone wsparłyby sojuszników w takim działaniu odpowiedział: – To zależy od okoliczności, ale tak, jesteśmy bardzo mocni w sprawie NATO.

Donald Trump wcześniej, w tym samym przemówieniu, skrytykował ONZ. – Zakończyłem siedem wojen, rozmawiałem z przywódcami każdego z tych krajów i nigdy nie otrzymałem telefonu od ONZ z ofertą pomocy w sfinalizowaniu porozumienia. Od ONZ dostałem tylko ruchome schody, które w drodze na górę, zatrzymały się dokładnie w połowie (...), a potem teleprompter, który nie działał – mówił.

Opracowała: Alina Piekarz
Źródło: Polsat News
