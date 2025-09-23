Trump zdradził plan zakończenia wojny na Ukrainie. "USA są w pełni gotowe"

Prezydent USA Donald Trump przemówił podczas 80. Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Amerykański przywódca zwrócił uwagę, że minęło sześć lat, odkąd ostatni raz "stałem w tej wielkiej sali i przemawiałem do świata, który cieszył się dobrobytem i pokojem w czasie mojej pierwszej kadencji". – Od tego dnia wojny zburzyły pokój, który zbudowałem na dwóch kontynentach – powiedział.

Trump w ONZ. Ma plan, jak zakończyć wojnę na Ukrainie

Donald Trump mówił też o wojnie na Ukrainie. – Jeśli Rosja nie będzie gotowa do zawarcia porozumienia kończącego wojnę, Stany Zjednoczone są w pełni gotowe nałożyć bardzo surowe cła, które – jak sądzę – bardzo szybko powstrzymałyby rozlew krwi – stwierdził. Zaznaczył, że "aby te cła były skuteczne, państwa europejskie – wszyscy tu zgromadzeni – musiałyby dołączyć do nas i przyjąć dokładnie te same środki".

Amerykański przywódca przekazał, że kiedy niedawno dowiedział się o tym, że państwa europejskie nadal kupują rosyjską ropę naftową, był wściekły. – Europejczycy byli tym zawstydzeni – dodał.

Prezydent USA skrytykował ONZ

Donald Trump wcześniej, w tym samym przemówieniu, skrytykował ONZ.

– Zakończyłem siedem wojen, rozmawiałem z przywódcami każdego z tych krajów i nigdy nie otrzymałem telefonu od ONZ z ofertą pomocy w sfinalizowaniu porozumienia. Od ONZ dostałem tylko ruchome schody, które w drodze na górę, zatrzymały się dokładnie w połowie (...), a potem teleprompter, który nie działał – mówił.

Prezydent USA zadał pytanie, jaki jest wobec tego cel ONZ. Stwierdził przy tym, że organizacja nie wykorzystuje swojego potencjału. – Wydaje się, że jedyne, co robią, to piszą naprawdę mocno sformułowane listy, a potem nigdy nie następują czyny. To puste słowa, a puste słowa nie rozwiązują wojny. Jedyne, co rozwiązuje wojny, to działanie – ocenił.

