Trump zdradził plan zakończenia wojny na Ukrainie. "USA są w pełni gotowe"
Trump zdradził plan zakończenia wojny na Ukrainie. "USA są w pełni gotowe"

Donald Trump podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Donald Trump podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ Źródło: PAP / EPA/SARAH YENESEL
Donald Trump wygłosił przemówienie podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent USA powiedział, jaki ma plan na zakończenie wojny na Ukrainie oraz ostro skrytykował ONZ.

Prezydent USA Donald Trump przemówił podczas 80. Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Amerykański przywódca zwrócił uwagę, że minęło sześć lat, odkąd ostatni raz "stałem w tej wielkiej sali i przemawiałem do świata, który cieszył się dobrobytem i pokojem w czasie mojej pierwszej kadencji". – Od tego dnia wojny zburzyły pokój, który zbudowałem na dwóch kontynentach – powiedział.

Trump w ONZ. Ma plan, jak zakończyć wojnę na Ukrainie

Donald Trump mówił też o wojnie na Ukrainie. – Jeśli Rosja nie będzie gotowa do zawarcia porozumienia kończącego wojnę, Stany Zjednoczone są w pełni gotowe nałożyć bardzo surowe cła, które – jak sądzę – bardzo szybko powstrzymałyby rozlew krwi – stwierdził. Zaznaczył, że "aby te cła były skuteczne, państwa europejskie – wszyscy tu zgromadzeni – musiałyby dołączyć do nas i przyjąć dokładnie te same środki".

Amerykański przywódca przekazał, że kiedy niedawno dowiedział się o tym, że państwa europejskie nadal kupują rosyjską ropę naftową, był wściekły. – Europejczycy byli tym zawstydzeni – dodał.

Prezydent USA skrytykował ONZ

Donald Trump wcześniej, w tym samym przemówieniu, skrytykował ONZ.

– Zakończyłem siedem wojen, rozmawiałem z przywódcami każdego z tych krajów i nigdy nie otrzymałem telefonu od ONZ z ofertą pomocy w sfinalizowaniu porozumienia. Od ONZ dostałem tylko ruchome schody, które w drodze na górę, zatrzymały się dokładnie w połowie (...), a potem teleprompter, który nie działał – mówił.

Prezydent USA zadał pytanie, jaki jest wobec tego cel ONZ. Stwierdził przy tym, że organizacja nie wykorzystuje swojego potencjału. – Wydaje się, że jedyne, co robią, to piszą naprawdę mocno sformułowane listy, a potem nigdy nie następują czyny. To puste słowa, a puste słowa nie rozwiązują wojny. Jedyne, co rozwiązuje wojny, to działanie – ocenił.

Źródło: DoRzeczy.pl
