Trump odbędzie serię ważnych spotkań. Podano listę przywódców

Rzecznik prasowa Białego Domu KarolineLeavitt poinformowała, że Donald Trump odbędzie rozmowy dwustronne z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem oraz przywódcami Ukrainy, Argentyny i Unii Europejskiej.

Prezydent USA spotka się na oddzielnym wielostronnym szczycie z przywódcami Kataru, Arabii Saudyjskiej, Indonezji, Turcji, Pakistanu, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Jordanii.

We wtorek Donald Trump wygłosi przemówienie podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podkreśli w nim m.in. swoje dokonania od początku drugiej kadencji prezydenckiej. – Prezydent będzie mówił też o tym, jak globalistyczne instytucje znacząco pogorszyły światowy porządek. Trump ma również przedstawić swoją wizję świata – poinformowała rzecznik prasowa Białego Domu.

Nawrocki wygłosi przemówienie na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

W sobotę do Nowego Jorku przybył prezydent Karol Nawrocki, rozpoczynając swoją drugą wizytę w Stanach Zjednoczonych. Prezydent uczestniczyć będzie w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Karol Nawrocki wygłosi przemówienie pierwszego dnia debaty generalnej we wtorek w sesji popołudniowej (około godz. 23:00 czasu polskiego). W sesji bierze też udział wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

