Zaskakujące zdjęcie Nawrockiego i Sikorskiego. "Słyszałem, że mówili coś o Tusku"

Prezydent Karol Nawrocki i wicepremier Radosław Sikorski uczestniczyli w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Poruszenie w mediach społecznościowych wywołały wspólne zdjęcia uśmiechniętych polityków, udostępnione zarówno przez szefa MSZ, jak i Kancelarię Prezydenta.

Wcześniej dochodziło do poważnych zgrzytów na linii Pałac Prezydencki – Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Prezydent i wicepremier nie lecieli do USA jednym samolotem.

Z czego śmiali się Nawrocki i Sikorski? "Coś tam Tusk"

W programie Rymanowski Live szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz był pytany, o czym Nawrocki i Sikorski rozmawiali w trakcie posiedzenia ONZ. – Siedziałem za nimi. Nie podsłuchiwałem i jakoś tak w szczegółach nie przysłuchiwałem się tej rozmowie. Natomiast tuż przed wybuchem takiego radosnego uśmiechu słyszałem, jak mówili, że "coś tam Donald Tusk". Więc być może minister Sikorski mówił jakieś żartobliwe rzeczy o panu premierze. Nie wiem, nie dopytywałem – powiedział.

– Nie jestem w pełni władny, żeby mówić o szczegółach. Natomiast wiem, że rzeczywiście jakieś takie żartobliwe tematy się tam pojawiały – dodał.

"Mimo różnic". Nawrocki pytany o relacje z Sikorskim

W środę prezydent Nawrocki był pytany przez dziennikarzy o współpracę z ministrem spraw zagranicznych. – W wewnętrznej polityce wiele różni dzisiaj prezydenta Polski i polski rząd, natomiast odpowiedzialność wobec państwa, wspieranie naszych kandydatów na forum ONZ jest polityką państwa polskiego – mówił.

– Mimo różnic jesteśmy w stanie na arenie międzynarodowej reprezentować Polskę. Swoje spory zostawiamy na nasze wewnętrzne dyskusje, natomiast tutaj chcieliśmy, aby Polska mówiła jednym głosem, nawet jeśli w różnych emocjach – stwierdził. – Na arenie międzynarodowej chcieliśmy godnie reprezentować Polskę i z tego chyba wszyscy powinniśmy się cieszyć – podkreślił.

