"Mimo różnic". Nawrocki pytany o relacje z Sikorskim

Prezydent Karol Nawrocki i wicepremier Radosław Sikorski uczestniczą w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Mediach społecznościowe obiegły zdjęcia uśmiechniętych polityków. Wcześniej dochodziło do poważnych zgrzytów na linii Pałac Prezydencki – MSZ. Prezydent i wicepremier nie lecieli do USA jednym samolotem.

Podczas briefingu prasowego Nawrocki był pytany o współpracę z ministrem spraw zagranicznych. – W wewnętrznej polityce wiele różni dzisiaj prezydenta Polski i polski rząd, natomiast odpowiedzialność wobec państwa, wspieranie naszych kandydatów na forum ONZ jest polityką państwa polskiego – mówił.

Nawrocki: Spory zostawiamy na wewnętrzne dyskusje

– Zapewniam państwa, że żaden z prezydentów, z którymi spotykałem się na ONZ, nie patrzy na to, co tutaj się dzieje przez pryzmat wewnętrznej polityki w Polsce. Niesienie tej propaństwowej klasy realizowania polskich zadań na agendzie ONZ jest wspólnym, propaństwowym obowiązkiem i prezydenta Polski, i ministra spraw zagranicznych. Tak powinno zostać i tak powinno być zawsze – oświadczył Nawrocki.

– Mimo różnic jesteśmy w stanie na arenie międzynarodowej reprezentować Polskę. Swoje spory zostawiamy na nasze wewnętrzne dyskusje, natomiast tutaj chcieliśmy, aby Polska mówiła jednym głosem, nawet jeśli w różnych emocjach – kontynuował. – Na arenie międzynarodowej chcieliśmy godnie reprezentować Polskę i z tego chyba wszyscy powinniśmy się cieszyć – dodał.

Nawrocki ujawnił, o czym rozmawiał z Trumpem

Karol Nawrocki rozmawiał w Nowym Jorku z prezydentem USA. – Moje wczorajsze spotkanie z Donaldem Trumpem odnosiło się do wystąpienia prezydenta, które wzbudziło zainteresowanie opinii publicznej na całym świecie. Przekazałem prezydentowi Trumpowi, że było to świetne wystąpienie. Pan prezydent Trump nawiązał oczywiście do sytuacji w Polsce, Europie Środkowej, przekazał mi – stale to robi, od naszego pierwszego spotkania, poprzez kolejne rozmowy telefoniczne – że USA są z Polską – powiedział Nawrocki.

– Bardzo się cieszę z naszej głębokiej, ważnej, opartej na wartościach relacji pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Było to bardzo miłe spotkanie – podkreślił.

