Kellogg i Stubb o Sikorskim. Uchwycono rozmowę w kuluarach

W Nowym Jorku trwa 80. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Światowi przywódcy podejmują tematy związane z aktualnymi konfliktami i kryzysami na świecie, a także odnoszą się do misji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podczas sesji głos zabrali prezydent Karol Nawrocki oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Amerykański korespondent Deutsche Welle Misza Komadowski opublikował na portalu X nagranie z krótkiej wymiany zdań między specjalnym wysłannikiem prezydenta USA ds. Ukrainy Keithem Kelloggiem a prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.

Najpierw Kellogg podziękował przywódcy Finlandii za wysiłki we wspieraniu Ukrainy. W odpowiedzi usłyszał, że Finowie będą je kontynuować. Następnie Amerykanin przywołał nazwisko Sikorskiego. – Uważam, że to, co powiedział Sikorski, też było bardzo dobre – stwierdził Kellogg. – Nie był zbyt delikatny – skomentował prezydent Stubb. Keith Kellogg odparł "to na pewno" i dodał, że "Zachód będzie musiał się podjąć trudniejszej roli". Wyjaśnił, że chodzi o jeszcze bardziej zdecydowane podnoszenie obaw w związku z postawą Kremla.

Sikorski na forum ONZ. Mocne słowa pod adresem Rosji

– Drony naruszające polską przestrzeń powietrzną, trzy rosyjskie myśliwce MiG-31, które bez zgody przez 12 minut znajdowały się w estońskiej przestrzeni powietrznej, dwa rosyjskie myśliwce, które naruszyły strefę bezpieczeństwa nad polską platformą wiertniczą w naszej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. Jeśli były to wypadki, dlaczego nie przedstawiono dowodów, nie przyznano się do nich i nie przeproszono? Tego nie słyszeliśmy. Te wydarzenia, wraz z nasileniem ataków na Ukrainę, to zdaje się zbyt wiele, aby przejść "od konfrontacji do dialogu", co Władimir Putin obiecał na Alasce – mówił szef polskiej dyplomacji na posiedzeniu ONZ w Nowym Jorku.

W ostatnim czasie wielokrotnie dochodziło do naruszenia przez Rosję przestrzeni powietrznej krajów NATO. Dwa tygodnie temu do Polski wleciało 21 rosyjskich dronów. Z kolei kilka dni temu myśliwce z Rosji wleciały w przestrzeń powietrzną Estonii. Władze tego kraju, podobnie jak wcześniej polski rząd, zwróciły się o konsultacje w ramach artykułu 4 NATO. Estonia złożyła również wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polskę na forum ONZ reprezentował wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

