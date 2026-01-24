W taki sposób PiS zamierza wzmocnić dostępność do zdrowych, polskich produktów

Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w sobotę kongres programowy zatytułowany "Bronimy Polskiej Wsi". W trakcie swojego wystąpienia Jarosław Kaczyński mówił m.in. o działaniach podjętych przez jego formację kiedy sprawowała rządy na rzecz wsi. Jego zdaniem, w przeciwieństwie do polityki obecnej ekipy rządzącej, PiS prowadził sprawy w kierunku korzystnym dla rolników. Głos zabrali również m.in. Jarosław Sachajko z Wolnych Republikanów oraz Daniel Obajtek, który mówił o kwestiach gazu, biogazu i biometanu, nawozów, a także roli dużych spółek państwowych we wspieraniu krajowego rolnictwa.

Poseł i była wiceminister oraz minister rolnictwa Anna Gembicka powiedziała, że Prawo i Sprawiedliwość chce postawić rolnictwo w centrum polityki państwa jako sektor strategiczny.

PiS przygotowuje pakiet reform dla polskiej wsi

Wśród propozycji reform Gembicka wymieniła m.in. wzmocnienie dostępu do zdrowych, lokalnych produktów poprzez wprowadzenie oznaczania produktów w sposób prosty i jasny dla konsumentów, a także zobowiązanie supermarketów do kupowania w pierwszej kolejności żywności lokalnej.

Przypomnijmy, że w 2023 roku partia ta proponowała program "Lokalna półka", który miał wprowadzić obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców.

Spółdzielnie energetyczne

PiS zapowiada też stworzenie krótkich łańcuchów dostaw na wypadek konfliktu lub kryzysu; paszportyzację polskiej żywności czy wprowadzenie skuteczniejszych kontroli dla produktów z Ukrainy oraz z krajów Mercosuru. Ponadto, rolnicy powinni zarabiać na produkcji energii.

– Musimy wzmacniać pozycję rolnika w łańcuchu dostaw. Rolnik to nie tylko gospodarstwo, to udział w przetwórstwie, w spółdzielni energetycznej, to dochody z różnych źródeł. To wszystko powinno być prowadzone pod egidą ministerstwa rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i suwerenności żywnościowej – powiedziała parlamentarzystka.

