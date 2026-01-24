PiS: Umowa Unia Europejska-Mercosur to poważne zagrożenie

Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w sobotę kongres programowy zatytułowany "Bronimy Polskiej Wsi". W trakcie swojego wystąpienia Jarosław Kaczyński mówił m.in. o działaniach podjętych przez jego formację kiedy sprawowała rządy na rzecz wsi. Jego zdaniem, w przeciwieństwie do polityki obecnej ekipy rządzącej, PiS prowadził sprawy w kierunku korzystnym dla rolników. Głos zabrali również m.in. Jarosław Sachajko z Wolnych Republikanów oraz Daniel Obajtek, który mówił o kwestiach gazu, biogazu i biometanu, nawozów, a także roli dużych spółek państwowych we wspieraniu krajowego rolnictwa.

Konwencja odbyła się między innym w kontekście przeforsowanej właśnie w Brukseli, choć być może tymczasowo zablokowanej przez Parlament Europejski, umowy handlowej Unii Europejskiej z blokiem państw Mercosur. PiS argumentuje, że w 2019 roku premier Morawiecki, który uczestniczył w negocjacjach umowy z ramienia Polski, ostatecznie ją zablokował, a Komisja Europejska wróciła do niej w grudniu 2024 roku, kiedy w Polsce była już inna władza.

PiS: Umowa UE-Mercosur to poważne zagrożenie

Formacja opublikowała też w sieci krótki spot, w którym przewodniczący klubu parlamentarnego tej partii Mariusz Błaszczak po raz kolejny alarmuje w sprawie, która dotyczy zarówno rolników, ale jeszcze bardziej konsumentów żywności, czyli wszystkich.

– Umowa Unia Europejska-Mercosur to poważne zagrożenie dla polskich rolników i naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Otwiera rynek na tani import z Ameryki Południowej produkowany według niskich standardów. To nierówna konkurencja i realny cios w polskie gospodarstwa – przekonuje w materiale jeden z liderów PiS-u.

Błaszczak kontynuuje, że odpowiedzialność ponosi obecna koalicja rządząca, ponieważ nie zbudowała w Brukseli mniejszości mogącej zablokować Mercosur, choć miała do tego czas i narzędzia. – Prawo i Sprawiedliwość działa. Przygotowaliśmy projekt uchwały, która zobowiązuje rząd do złożenia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo Polska nie może płacić ceny za bierność rządu. Polscy rolnicy zasługują na realną ochronę, a nie puste deklaracje – mówi Błaszczak.

Rolnictwo UE to gospodarstwa rodzinne, a bloku Mercosur pięć koncernów