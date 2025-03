Cejrowski: Tusk weźmie przykład z Rumunii. Lisicki: Demokracja tylko dla lewicy

W najnowszym programie "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski rozmawiali o wariancie rumuńskim zastosowanym przez tamtejszy establishment wobec zwycięzcy pierwszej tury anulowanych wyborów prezydenckich i lidera sondaży, któremu zabroniono startu w wyborach powtórzonych. Publicyści zastanawiali się, czy podobny scenariusz grozi także Polsce.

"Antysystem". Cejrowski i Lisicki o wariancie rumuńskim

Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski przypomnieli, na czym polega absurdalność wykluczenia z wyborów prawicowego kandydata Calina Georgescu. – Człowiek, który nie jest skazany, nie jest oskarżony, nie ma żadnych formalnych powodów prawnych. W pierwszej turze wygrał, zdobywając 23 proc. głosów [...] Według sondaży w powtórzonych wyborach chce na niego głosować między 40 a 50 proc. Rumunów i nagle okazuje się, że uniemożliwia mu się start. [...] Takie coś widzę pierwszy raz od czasu, kiedy mamy do czynienia z jakąś formą demokracji w państwach Europy Środkowej – powiedział Lisicki.

Demokracja tylko dla lewicy? Czy Tusk weźmie przykład z Rumunii?

– Głos wyborców został unieważniony przez niewybieranego przez nikogo sędziego. [...] To się zdarzyło w Rumunii, bo Rumunia to jest taki nieważny kraj, mogło się zdarzyć też w Bułgarii. Przetestowali ten mechanizm i to idzie do Polski – powiedział Cejrowski.

Dodał, że Georgescu niczym nie zawinił i nie ma przeciwko niemu żadnej argumentacji prawnej. Ale nawet gdyby tak było, i gdyby popierały go w sieci jakieś ruskie trolle, to przecież na tym polega demokracja, że może startować każdy – nawet gdyby był "onucą Putina".

