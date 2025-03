Kłęby dymu nad Warszawą. Płonie bazar Różyckiego

Na bazarze Różyckiego, na warszawskiej Pradze-Północ doszło do pożaru, w wyniku którego spłonęło kilka budek handlowych o łącznej powierzchni około 20 metrów kwadratowych. Spaliło się między innymi stoisko z chemią.

Na miejsce natychmiast skierowano cztery zastępy straży pożarnej. Strażacy szybko opanowali ogień. Trwa akcja dogaszania oraz rozbiórki nadpalonych konstrukcji. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. "Policja wyznaczyła teren bezpieczny i informuje, aby nie zbliżać się w rejon pożaru. Apel do mieszkańców o zamknięcie okien. Akcja gaśnicza może potrwać nawet kilka godzin" – relacjonował "Miejski Reporter".

Przyczyna pożaru nie jest znana. Sprawę będą badać służby. "Ogień pojawił się w starej, niewyremontowanej części bazaru. (...) Z naszych informacji wynika, że w pewnym momencie na targowisku pojawił się mężczyzna z plecakiem i nagle pojawił się ogień. Gdy ochrona pobiegła po gaśnicę, za późno już było na gaszenie ręczne" – opisał dziennik "Fakt".

Bazar Różyckiego w Warszawie

Bazar Różyckiego znajduje się przy ulicy Targowej 54 między ulicami: Targową, Ząbkowską i Brzeską na warszawskiej Pradze-Północ. Jego historia sięga drugiej połowy XIX wieku. Bazar założył warszawski farmaceuta i działacz społeczny Julian Józef Różycki na terenach zajmowanych wcześniej przez targowiska. Oficjalne otwarcie miało miejsce w 1882 r.

Bazar ucierpiał podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939 r., zaś w 1944 r., podczas Powstania Warszawskiego, spłonął. Rozwój targowiska nastąpił zaraz po wojnie.

W 2012 r. spadkobiercy Juliana Józefa Różyckiego odzyskali, a w 2017 r. przejęli ok. 2/3 powierzchni bazaru. Pozostała 1/3 należy do miasta. Właściciele nieruchomości nie doszli do porozumienia w sprawie rewitalizacji obiektu. W 2012 r. pawilony handlowe, a w 2019 r. cały bazar został ujęty w gminnej ewidencji zabytków. W 2020 r. rozpoczęły się prace modernizacyjne na części bazaru należącej do miasta. Powstały tam nowe pawilony handlowe. Kupcy nie chcieli się jednak przenieść do nowych pawilonów i po pewnym czasie rozpoczęły tam działalność sklepy vintage, głównie z ubraniami i ceramiką. Raz w miesiącu organizowane są również wyprzedaże garażowe.