Ryczałt energetyczny. Sprawdź, komu się należy

Ryczałt energetyczny to świadczenie dla seniorów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Ryczałt ma związek z rosnącymi cenami energii. Aby móc otrzymywać comiesięczne świadczenie, trzeba spełnić kilka warunków. Należy posiadać status kombatanta lub być osobą, która działała na rzecz niepodległości Polski lub była ofiarą represji. Świadczenie może otrzymać również żołnierz zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalni węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych.

Świadczenie podlega corocznej waloryzacji w marcu. Wysokość ryczałtu jest ogłaszana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od marca 2025 r. świadczenie wynosi 312,71 zł. Jest to kwota netto.

Co istotne, w przypadku śmierci osoby uprawnionej jej bliscy mogą odziedziczyć prawo do ryczałtu energetycznego. Świadczenie jest wypłacane w formie dodatku do emerytury – seniorzy otrzymują je wraz z emeryturą.

Jak otrzymać świadczenie

Aby otrzymywać ryczałt energetyczny, należy złożyć wniosek, który jest dostępny w placówkach ZUS lub na stronie www.zus.pl.

Do wniosku należy dołączyć: – decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych, potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców; zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych; – zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego możesz złożyć w każdym czasie. Gdy pobiera się więcej niż jedno świadczenie z ZUS, przysługuje jeden ryczałt energetyczny.

