Fatalne wieści dla emerytów. Na horyzoncie niewielka waloryzacja

GUS podał dane dot. inflacji w sierpniu. Wskazano, że w ubiegłym miesiącu inflacja wyniosła 2,9 proc. Parametr ten jest istotny dla wyliczenia waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. "W zestawieniu z drugą ważną składową specjalnego algorytmu, jaką jest wzrost płac na poziomie 7,6 proc., uzyskujemy wskaźnik waloryzacji na poziomie 3,81 proc." – zauważa "Super Express". Gazeta wskazuje, że to wyraźnie mniej niż zakłada rząd na przyszły rok. Im niższa inflacja, tym niższa waloryzacja.

W praktyce oznacza to, że waloryzacja będzie de facto groszowa. "Zgodnie z najnowszymi danymi seniorzy z najniższym minimalnym świadczeniem 1878,91 zł brutto dostaliby raptem 71,65 zł podwyżki. Niewiele więcej wpadłoby na kontro seniorów otrzymujących przeciętną emeryturę rzędu 3 700 zł brutto. Po waloryzacji nowa kwota emerytury to 3841 zł, czyli 141 zł więcej. Nieco zamożniejsi seniorzy – np. otrzymujący z ZUS świadczenie w kwocie 6000 złotych brutto wzbogaciliby się o kwotę 229 zł" – czytamy.

Wystarczy wniosek, a emerytura będzie wyższa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że każdy emeryt może zwiększyć wysokość swojego świadczenia. Wystarczy wypełnić formularz EPD-21. Złożenie formularzu EPD-21 skutkuje niepobieraniem zaliczki na podatek dochodowy. Emeryci, których dochody w skali roku nie przekraczają 30 tys. złotych mogą skorzystać z tej możliwości i otrzymywać wyższe świadczenie. Dotyczy to również 13. i 14. emerytury.

"Ponad 460 tys. emerytów i rencistów, dla których podatek jest naliczany wyłącznie od trzynastej i czternastej emerytury, otrzyma wraz z deklaracjami PIT ulotkę informacyjną i wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł (EPD-21). Złożenie tego wniosku może zabezpieczyć przed nadpłatą podatku" — informuje ZUS.

Przy świadczeniu wynoszącym 2,5 tysiąca złotych miesięcznie otrzymamy zwrot w wysokości ok. 400 zł. Wraz ze wzrostem świadczenia kwota zwrotu będzie się zmniejszać.

Czytaj też:

Tyle wynosi przeciętna emerytura w Polsce. ZUS odsłonił kartyCzytaj też:

Jak otrzymać wyższą emeryturę? ZUS podpowiada