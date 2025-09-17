Inflacja w Polsce. Dane nie zostawiają złudzeń

"Najniższe roczne stopy inflacji odnotowano na Cyprze (0,0 proc.), we Francji (0,8 proc.) i we Włoszech (1,6 proc). Najwyższe roczne stopy inflacji odnotowano w Rumunii (8,5 proc.), Estonii (6,2 proc.) i Chorwacji (4,6 proc.). W porównaniu z lipcem 2025 r. roczna inflacja spadła w 9 państwach członkowskich, pozostała na niezmienionym poziomie w 4, a wzrosła w 14" – czytamy w komunikacie.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 2,9 proc. w ujęciu rocznym w sierpniu 2025 r.

Sytuacja w strefie euro

Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2 proc. r/r w sierpniu 2025 r. wobec 2 proc. r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat, prezentując finalne dane. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wyniósł 0,1 proc.

Rok wcześniej HICP wyniósł 2,2 proc. r/r.

"W sierpniu 2025 r. największy wpływ na roczną stopę inflacji w strefie euro miały usługi (+1,44 pkt proc.), a następnie żywność, alkohol i tytoń (+0,62 pkt proc.), towary przemysłowe nieenergetyczne (+0,18 pkt proc.) oraz energia (-0,19 pkt proc.)" – czytamy w komunikacie.

W sierpniu 2025 r. roczna inflacja w Unii Europejskiej wyniosła 2,4 proc. w porównaniu z 2,4 proc. w lipcu. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,2 proc. Rok wcześniej HICP wyniósł w całej Unii 2,4 proc. r/r.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 2,1 proc. r/r.

Średnia cena koszyka zakupowego

Średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku spadła o 1,98 zł, czyli 0,62 proc., i wyniosła 317,6 zł w sierpniu, wynika z Badania i Raportu Koszyk Zakupowy ASM SFA.

W 9 na 13 sieci objętych analizą ceny badanych produktów były niższe niż przed miesiącem. Najniższą wartość koszyka, mimo największego wzrostu cen m/m, ponownie odnotowano w Auchan, a najwyższą – w sieci Netto.

Z danych zebranych przez ASM SFA wynika, że największy spadek średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci E.Leclerc (4,35 proc.), natomiast największy wzrost w sklepach POLOmarket (5,14 proc.). Podobnie jak przed miesiącem w dwóch na 13 sieci objętych badaniem średnie ceny koszyków wyniosły mniej niż 300 zł.

