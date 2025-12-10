Ten projekt ma zmodernizować Polskę. PFR odsłania karty

"Inwestujemy odpowiedzialnie, mobilizując kapitał i wiedzę, aby realizować ambicje gospodarcze Polaków i umacniać odporność gospodarki" - brzmi nowa misja PFR.

Pięć strategicznych kierunków działań Grupy PFR na okres obowiązywania dokumentu to:

1. Odporność gospodarcza i obronna,

2. Innowacyjność oraz autonomia technologiczna kraju,

3. Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw,

4. Długoterminowe bezpieczeństwo finansowe Polaków,

5. Transformacja energetyczna, wymieniono w komunikacie.

Wsparcie dla firm

PFR w ramach nowej strategii stawia na budowę stabilnego i długoterminowego ekosystemu inwestycyjnego, koncentrując się na kapitale wysokiego ryzyka, nowoczesnych technologiach i projektach o globalnym potencjale. Nowy model działania to także zaangażowanie PFR we wsparcie polskich firm w ekspansji zagranicznej, podkreśliła instytucja.

"Koncentrujemy kapitał tam, gdzie inwestycje realnie wzmacniają polskie przedsiębiorstwa i rozwijają rynek kapitałowy. Nasza strategia opiera się na precyzyjnym doborze instrumentów – od inwestycji pośrednich mobilizujących kapitał prywatny, po inwestycje bezpośrednie wspierające projekty o znaczeniu rozwojowym. Rozwijamy inicjatywy takie jak PFR DeepTech i Innovate Poland. Inwestujemy w infrastrukturę, transformację energetyczną, ekspansję zagraniczną polskich firm i technologie dual-use, tworząc nowoczesny ekosystem inwestycyjny" – powiedział wiceprezes PFR ds. inwestycji Mikołaj Raczyński, cytowany w komunikacie.

PFR stawia także na dalszy rozwój ekosystemu funduszy venture capital i private equity, przyciągając do zespołów zarządzających kapitał prywatny. Ważnymi elementami są również edukacja rynku, wzmocnienie współpracy z partnerami międzynarodowymi oraz rozwój nowych programów wspierających wdrażanie innowacji w polskich przedsiębiorstwach, wymieniono dalej.

Przyjęta strategia zakłada też intensyfikację działań zachęcających do uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz dalsze wzmacnianie transparentności programu.

"W kolejnych latach chcemy systematycznie zwiększać zaufanie, świadomość i korzyści płynące z długoterminowego oszczędzania. Naszym celem jest, aby programy takie jak PPK stały się naturalnym elementem planowania przyszłości finansowej każdego pracującego Polaka. Chcemy, aby PPK nie tylko efektywnie pomnażały środki, ale także uczyły kolejne pokolenia w zakresie inwestowania, budując w ten sposób trwałe bezpieczeństwo finansowe Polaków oraz w przyszłości wielopokoleniowe majątki polskich rodzin" – dodał wiceprezes ds. finansów i rozwoju Mariusz Jaszczyk.

Według PFR silny rynek kapitałowy jest warunkiem rozwoju nowoczesnej gospodarki – umożliwi większe inwestycje, w tym w projekty podwyższonego ryzyka, oraz stworzy stabilne fundamenty dla długoterminowego oszczędzania. Strategia PFR zakłada zarówno dalsze upowszechnianie oszczędzania, jak i wzmacnianie stabilności rynku mieszkaniowego, które są kluczowe dla budowania finansowego bezpieczeństwa obywateli.

Grupa kapitałowa PFR to zespół instytucji, które razem realizują zróżnicowane zadania wspierające rozwój gospodarczy i społeczny Polski. W jej skład, obok PFR S.A. (inwestycje i koordynacja), wchodzą m.in. PFR Ventures (inwestycje VC/PE), PFR TFI (tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi), PFR Nieruchomości (zarządzanie aktywami funduszy nieruchomościowych), PFR Portal PPK (upowszechnianie oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych), PFR Operacje (centrum usług wspólnych dla całej grupy). Częścią ekosystemu Grupy PFR jest także Fundacja PFR, realizująca działania z zakresu zaangażowania społecznego dla całej GK PFR. Wszystkie te podmioty synergicznie budują swoje kompetencje i rolę w Systemie Instytucji Rozwoju, tak aby skuteczniej wspierać inwestycje, oszczędzanie i rozwój społeczeństwa.

