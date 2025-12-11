Pełczyńska-Nałęcz bez spotkania z Tuskiem. Polityk wbija szpilę premierowi

Relacje między Pełczyńską-Nałęcz a Tuskiem należą do najbardziej napiętych w całej koalicji. Powszechnie wiadomo, że premier i minister nie przepadają za sobą, czemu kilka razy dali wyraz w publicznych wypowiedziach. Teraz Pełczyńska-Nałęcz nawiązała do tych trudnych relacji.

– Ja zaproponowałam panu premierowi, poprosiłam o spotkanie, poprosiłam, to już będzie dwa miesiące temu i od tego czasu tego spotkania nie było. To znowu jest decyzja pana premiera. Po mojej stronie jest gotowość do rozmowy. Takie unikanie rozmów nie jest dobre – powiedziała minister w "Porannej rozmowie" RMF FM.

Przypomnijmy, że już w listopadzie pytana o rozmowę z premierem Tuskiem ws. potencjalnego objęcia przez nią funkcji wicepremiera, Pełczyńska-Nałęcz odpowiedziała, że sześć tygodni temu poprosiła o takie spotkanie, które do tej pory się nie odbyło. Podkreśliła, że zawsze jest do dyspozycji szefa rządu.

Czy to koniec Polski 2050?

Polityk jednocześnie jasno zaprzeczyła pogłoskom, że Polsce 2050 grozi rozpad. Jej zdaniem takie pogłoski mają wymiar jedynie plotek politycznych.

– Polska 2050 się nie rozpada, nic takiego się nie dzieje, to też jest jakaś taka nakręcana wokół nas, zresztą nie od dzisiaj, tylko od początku, 5 lat temu, kiedy powstaliśmy, zawsze było tak: za chwilę ich nie będzie, nie dożyją do wyborów, nie przeżyją wyborów, nie wygrają wyborów, nie przeżyją roku w koalicji – powiedziała minister. – Jesteśmy, będziemy, czas się do tego przyzwyczaić – zapewnia.

Polityk została też zapytana o doniesienia Onetu, jakoby w przypadku jej zwycięstwa w wyborach w Polsce 2050 ok. 10 osób planuje opuścić partię. Mowa m.in. o takich politykach jak Joanna Mucha, Ryszard Petru i Michał Kobosko. – Mam jakieś dziwne wrażenie, że ktoś się lęka, że ktoś się obawia mojej osoby. Niepotrzebnie, naprawdę – stwierdziła.

