Hiszpańscy kibice zaatakowani w Polsce. Sprawcy mieli młotki i pałki

Do zdarzenia doszło w okolicach Ostrowi Mazowieckiej. Napastnicy, którzy poruszali się samochodami osobowymi, zablokowali drogę autokarowi z hiszpańskimi kibicami. Kiedy pojazd stanął na S8, grupa zamaskowanych sprawców, uzbrojonych w młotki i pałki teleskopowe, wtargnęła do środka, rozpoczynając bójkę.

Według nieoficjalnych ustaleń RMF FM, napastników było około 50. "Rannych w tym zajściu zostało 10 osób – dziewięciu Hiszpanów i jeden Polak. Trzy osoby trafiły do szpitali" – czytamy. Sprawcy uciekli. Na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze przeszukali okolice.

Zatrzymano cztery osoby – kobietę i trzech mężczyzn. Wszyscy są znani policji. "Siedzieli w dwóch samochodach na drodze serwisowej przy S8. W pojazdach funkcjonariusze znaleźli nożyce do cięcia drutu i szaliki w barwach Jagiellonii Białystok. Wiadomo, że napastnicy dostali się na trasę, przecinając ogrodzenie" – relacjonowało RMF FM.

Mecze polskich drużyn w europejskich pucharach

W czwartek cztery polskie kluby rozegrają swoje mecze w ramach 5. kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Konferencji. O godz. 18:45 Jagiellonia Białystok podejmie hiszpański zespół Rayo Vallecano. O tej samej porze Legia Warszawa zagra w Erywaniu z FC Noah. Na godz. 21:00 zaplanowano spotkania Lecha Poznań z niemieckim FSV Mainz, a także Rakowa Częstochowa z zespołem Zrinjski Mostar z Bośni i Hercegowiny.

Po czterech z sześciu kolejek fazy ligowej Ligi Konferencji Raków i Jagiellonia mają po osiem punktów, co daje im odpowiednio 6. i 9. miejsce w tabeli. Lech jest 16. z sześcioma "oczkami", a Legia z zaledwie trzema punktami zajmuje 28. lokatę, która na dziś oznacza pożegnanie z rozgrywkami.

Osiem najlepszych drużyn awansuje bezpośrednio do 1/8 finału. Natomiast zespoły, które zajmą miejsca 9-24 zagrają w barażach. Finał Ligi Konferencji 2025/2026 zostanie rozegrany w Lipsku 27 maja 2026 r.

Czytaj też:

"Staruch" zadzwonił do Nawrockiego. Zapytał o "prezent" na mikołajki