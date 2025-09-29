Rosja podnosi akcyzę na alkohol i tytoń. Wódka i papierosy znacząco zdrożeją

Projekt ustawy w tej sprawie trafił już do Dumy Państwowej. Celem zmian jest zwiększenie wpływów do budżetu, który zmaga się z rekordowym deficytem.

Wzrost akcyzy uzależniony od procentów

Akcyza na mocne alkohole (powyżej 18 proc.) wzrośnie o 11,4 proc. – do 824 rubli za litr czystego alkoholu. W przypadku słabszych trunków stawka podniesie się z 148 do 165 rubli. Wyraźnie droższe będzie również wino: akcyza na wino stołowe wzrośnie o 31 proc., do 148 rubli, a na wino musujące – o 28 proc., do 160 rubli. Podwyżki obejmą też piwo do 8,6 proc. alkoholu – z 30 do 33 rubli za litr. Wyższe podatki obejmą również produkty tytoniowe. W 2026 r. akcyza na papierosy wzrośnie o 11,3 proc., a na tytoń – o 7 proc. Droższe będą także cygara (351 rubli za sztukę wobec 315 w tym roku) oraz płyny do e-papierosów (49 rubli za ml wobec 44 rubli w 2025 r.).

Skala podwyżek jest znacznie większa niż prognozowana inflacja – na ten rok rząd szacuje ją na 6,8 proc., podczas gdy faktyczna inflacja za pierwsze osiem miesięcy wyniosła już 9,6 proc. Według rządowych wyliczeń zwiększone akcyzy na alkohol, tytoń i produkty zawierające cukier mają przynieść budżetowi federalnemu w latach 2026-2028 dodatkowe 213,7 mld rubli. W tym czasie deficyt budżetowy ma sięgać nawet 3,8 bln rubli.

Zakaz eksportu benzyny do końca września

Tymczasem na Krymie połowa stacji benzynowych wstrzymała sprzedaż paliwa. Problemy z dostępnością benzyny i oleju napędowego dotykają już wielu regionów Rosji, a wiele stacji benzynowych albo zostało zamkniętych, albo wprowadziło limity na tankowanie. W obliczu kryzysu rząd zdecydował o zakazie eksportu benzyn, obowiązującym co najmniej do końca września. Trwają rozmowy o jego przedłużeniu i o podobnych ograniczeniach dla oleju napędowego. Jednocześnie wprowadzono limity sprzedaży paliwa – kierowcy mogą zatankować jednorazowo tylko 10–20 litrów.

Rosyjskie ministerstwo energii zapewnia, że "monitoruje sytuację" i kieruje dodatkowe rezerwy na rynek krajowy. Jednak kierowcy stojący w długich kolejkach do nielicznych otwartych stacji coraz częściej okazują frustrację. W 2026 r. dodatkowym problemem mają być wyższe taryfy za przewóz paliw koleją, co grozi kolejną falą podwyżek cen.

