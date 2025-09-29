Rosyjski minister spraw zagranicznych porównał również obecną politykę Berlina do czasów nazistowskich. – Rozwój sytuacji w Niemczech ma prawdopodobnie ten sam cel, jaki miał Hitler – stwierdził Ławrow, twierdząc, że dzisiejsze działania Niemiec są wymierzone przeciwko Rosji.

"Jawne oznaki odrodzenia nazizmu"

Szef rosyjskiej dyplomacji mówił o "jawnych oznakach odrodzenia nazizmu" i skrytykował kanclerza Friedricha Merza za zapowiedzi wzmocnienia Bundeswehry. – Jeśli osoba z kraju, który dopuścił się zbrodni nazizmu, twierdzi, że Niemcy muszą znów stać się wielką potęgą militarną, to oznacza zniekształconą pamięć historyczną i jest niezwykle niebezpieczne – oświadczył Ławrow.

Słowa rosyjskiego ministra wpisują się w retorykę Kremla, który od lat oskarża Zachód o "militaryzację" i używa historycznych odniesień do uzasadniania swojej agresywnej polityki. Berlin odpowiada, że rozbudowa niemieckich zdolności wojskowych jest reakcją na rosyjską napaść na Ukrainę i ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Europy.

Ławrow: Rosja nie planuje atakować państw NATO

Podczas jednego z oficjalnych wystąpień na forum ONZ ten sam Sergiej Ławrow mówił także m.in. o "prawach etnicznych Rosjan i osób rosyjskojęzycznych na terytoriach kontrolowanych przez reżim kijowski". Wskazał, że "muszą zostać w pełni przywrócone". – Tylko na tej podstawie można mówić o gwarancjach bezpieczeństwa dla samej Ukrainy – dodał, cytowany przez rosyjską agencję prasową TASS.

Ławrow powiedział, że "Rosja nie planuje ataków na państwa NATO". – Rosja jest oskarżana o niemal planowanie ataku na państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Prezydent Putin wielokrotnie obalał te prowokacje – powiedział. Ostrzegł przed atakiem na Rosję. – Każda agresja wobec Rosji spotka się z reakcją. NATO i UE nie powinny mieć co do tego żadnych wątpliwości – zastrzegł.

