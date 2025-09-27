Szef dyplomacji Federacji Rosyjskiej powiedział, że Rosja jest gotowa na negocjacje mające na celu ustalenie przyczyn konfliktu na Ukrainie. Jak powiedział, Moskwa oczekuje wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa i ochrony jej żywotnych interesów.

Ławrow: Rosja nie planuje atakować państw NATO

Polityk mówił m.in. o "prawach etnicznych Rosjan i osób rosyjskojęzycznych na terytoriach kontrolowanych przez reżim kijowski". Wskazał, że "muszą zostać w pełni przywrócone". – Tylko na tej podstawie można mówić o gwarancjach bezpieczeństwa dla samej Ukrainy – dodał, cytowany przez rosyjską agencję prasową TASS.

Ławrow powiedział, że "Rosja nie planuje ataków na państwa NATO" i ostrzegł przed atakiem na Rosję. – Każda agresja wobec Rosji spotka się z zdecydowaną reakcją. NATO i UE nie powinny mieć co do tego żadnych wątpliwości – zastrzegł.

