Ławrow na forum ONZ: Rosja nie planuje ataków na państwa NATO
Ławrow na forum ONZ: Rosja nie planuje ataków na państwa NATO

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow
Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow Źródło: PAP/EPA / SARAH YENESEL
W sobotę na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ wystąpił minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow.

Szef dyplomacji Federacji Rosyjskiej powiedział, że Rosja jest gotowa na negocjacje mające na celu ustalenie przyczyn konfliktu na Ukrainie. Jak powiedział, Moskwa oczekuje wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa i ochrony jej żywotnych interesów.

Ławrow: Rosja nie planuje atakować państw NATO

Polityk mówił m.in. o "prawach etnicznych Rosjan i osób rosyjskojęzycznych na terytoriach kontrolowanych przez reżim kijowski". Wskazał, że "muszą zostać w pełni przywrócone". – Tylko na tej podstawie można mówić o gwarancjach bezpieczeństwa dla samej Ukrainy – dodał, cytowany przez rosyjską agencję prasową TASS.

Ławrow powiedział, że "Rosja nie planuje ataków na państwa NATO" i ostrzegł przed atakiem na Rosję. – Każda agresja wobec Rosji spotka się z zdecydowaną reakcją. NATO i UE nie powinny mieć co do tego żadnych wątpliwości – zastrzegł.

Opracował: Grzegorz Grzymowicz
Źródło: Onet.pl / TASS
