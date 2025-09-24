Zełenski w ONZ. Wspomniał o Polsce, podkreślił, że Rosja przedłuża wojnę

Zełenski przypomniał, że wiek XXI niewiele różni się od przeszłości w tym sensie, że gdy naród chce pokoju, wciąż musi utrzymywać armię i pracować nad rozwojem broni. – To chore, ale taka jest rzeczywistość. Nie prawo międzynarodowe ani współpraca, a tylko broń decyduje o tym, kto przetrwa – powiedział Zełenski. – Doskonale wiecie, że prawo międzynarodowe nie działa w pełni, jeśli nie ma się wpływowych przyjaciół, którzy naprawdę chcą go bronić – ocenił prezydent Ukrainy.

Zgromadzenie ONZ. Prezydent Ukrainy o dronach w Polsce

Polityk wyraził swoją ocenę, że pełnego bezpieczeństwa nie gwarantuje nawet członkostwo w NATO. W tym kontekście mówił o rosyjskich dronach, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. – Niedawno 19 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną, tylko cztery zostały zestrzelone. Na szczęście nie były to Shahedy ani nic gorszego, w przeciwnym razie skutki byłyby przerażające. Estonia po raz pierwszy w historii musiała zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, ponieważ rosyjskie myśliwce celowo wkroczyły w jej przestrzeń powietrzną – kontynuował Zełenski.

Zełenski przypomniał zgromadzonym, jak ewoluowała strategia i taktyka wykorzystywana na wojnie rosyjsko-ukraińskiej. – Dziesiątki tysięcy ludzi wiedzą teraz, jak profesjonalnie zabijać dronami, a powstrzymanie takiego ataku jest trudniejsze niż powstrzymanie jakiejkolwiek broni palnej, noża czy bomby. Właśnie to Rosja przyniosła swoją wojną. Kiedyś tylko najsilniejsze kraje mogły używać dronów, ponieważ były one drogie i skomplikowane. Teraz nawet proste drony pokonują tysiące kilometrów – zwrócił uwagę Zełenski. Dalej mówił o lotniskach w Europie, które także miały zostać zamknięte z powodu bezzałogowców, które pojawiły się w ich pobliżu.

Zełenski: Od was zależy, czy nastanie pokój

Zełenski apelował do społeczności międzynarodowej argumentem, że powstrzymanie agresji Rosji na Ukrainę jest tańsze niż przeciwdziałanie jej skutkom oraz inwestycje w bezpieczeństwo i wyścig zbrojeń.

– To od was zależy, czy nastanie pokój, czy będziecie kontynuować handel z Rosją i pomagać jej finansować tę wojnę. Od was zależy, czy jeńcy zostaną uwolnieni, czy wojna się skończy, dokąd wrócą porwane dzieci, czy zakładnicy zostaną uwolnieni, to zależy od was – mówił. – Więc nie milczcie, gdy Rosja przeciąga tę wojnę. Proszę, zabierzcie głos i potępcie ją. Proszę, dołączcie do nas w obronie życia oraz międzynarodowego prawa i porządku – wezwał, podsumowując swoje wystąpienie.

Polityk powiedział też, że we wtorek miał "dobre spotkanie" z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przypomniał, że ceni wsparcie Waszyngtonu, ale akcentował, że "ostatecznie pokój zależy od nas wszystkich".

