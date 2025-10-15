Brak tego dokumentu to utrata świadczenia emerytalno-rentowego. Komunikat ZUS

Renta rodzinna to jedno ze świadczeń emerytalno-rentowych. Przysługuje ona uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Takie świadczenie mogą pobierać m.in. dzieci zmarłego, które ukończyły 16 rok życia, ale kontynuują naukę (do czasu ukończenia nauki; nie dłużej niż do ukończenia 25 lat). Renta przysługuje też wnukom, rodzeństwu i innym dzieciom przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli spełniają wskazane w przepisach warunki. Świadczenie należy się również współmałżonkowi oraz rodzicom (pod wyszczególnionymi warunkami).

Ważny termin dla uczniów i studentów

Zbliża się ważny termin dla uczniów i studentów, którym przysługuje renta. Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat. W celu otrzymania renty rodzinnej – uczniowie i studenci zobowiązani są potwierdzić zaświadczeniem ze szkoły lub uczelni (o kontynuowaniu nauki).

Zaświadczenie takie, szkoła lub uczelnia może wystawić: na cały okres nauki (np. 5-letnie studia) albo na jeden rok.

W tym pierwszym przypadku – nie ma potrzeby corocznego przedstawiania ZUS informacji o dalszej nauce (jeżeli zaświadczenie jest nadal ważne, bo szkoła czy uczelnia wydała je na cały okres trwania nauki, np. 5-letnie studia).

W drugim, po wygaśnięciu zaświadczenia wystawionego na rok, aby pobierać dalej świadczenie, do końca października br. należy dostarczyć do ZUS nowe zaświadczenie.

"Studenci, którzy kontynuują studia w roku akademickim 2025/2026, a poprzednie zaświadczenie o nauce mieli wydane tylko na rok – muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie o kontunuowaniu nauki w kolejnym roku akademickim wraz z wnioskiem o dalszą wypłatę renty rodzinnej, jak również maturzyści, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2025/2026, w związku z czym (najpewniej) we wrześniu br. złożyli do ZUS wniosek o dalszą wypłatę renty rodzinnej z załączonym zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia – powinni uzupełnić powyższą dokumentację o zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów" – opisuje Infor.

Czytaj też:

Zmiany w wieku emerytalnym. Wiadomo, co zrobi rząd TuskaCzytaj też:

Świadczenie honorowe. Nawet 6,5 tys. zł miesięcznie