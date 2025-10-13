Zmiany w wieku emerytalnym. Wiadomo, co zrobi rząd Tuska

W Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Przypomnijmy, że w 2013 roku z inicjatywy rządu PO-PSL weszły przepisy, które stopniowo go wydłużały, by wynosił on 67 lat dla mężczyzn i kobiet. Po dojściu do władzy Zjednoczonej Prawicy zmiany zostały cofnięte.

Od 2016 roku, co trzy lata, powstaje przegląd emerytalny, który ocenia skutki obniżenia wieku emerytalnego przez PiS. Tegoroczny dokument został już opracowany. Dziennikarze poznali wnioski, jakie w nim zawarto.

"Dokument ma charakter sprawozdawczy i zawiera podsumowanie skutków obowiązywania przepisów ustawy w latach 2022–2024. Zgodnie z ustawą, dokument koncentruje się przede wszystkim na analizie działania systemu emerytalnego, nie zawiera jednak szczegółowych rekomendacji legislacyjnych. Jest to narzędzie oceny funkcjonowania zmian wprowadzonych ustawą z 2016 r." – przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Polacy na emeryturze

Z dokumentu wynika, że w omawianym okresie coraz więcej seniorów decyduje się pozostać na rynku pracy, mimo że nabyli oni prawo do świadczenia emerytalnego. O ile w 2023 r. na emeryturę dokładnie w wieku emerytalnym na świadczenie przeszło 219 tys. osób, o tyle rok później — już 200 tys.

Bardzo duże różnice w wysokości emerytury widać w podziale ze względu na płeć. W grudniu 2022 r. przeciętna wysokość emerytury dla mężczyzn wyniosła 3 628,09 zł, dla kobiet — 2 468,43 zł. Tymczasem w grudniu 2024 roku było to już odpowiednio 4 818,02 zł i 3 321,12 zł.

Resort pozytywnie ocenił wprowadzoną przez PiS reformę PIT-0 dla seniora. Dzięki zmianom w prawie coraz więcej osób pracuje dłużej.

"Analiza danych pochodzących z systemu podatkowego pokazała stopniowe, rosnące korzystanie z tzw. PIT-0 dla seniora — po dwóch pierwszych latach obowiązywania regulacji. W 2022 r. z ww. ulgi podatkowej skorzystało prawie 126 tys. osób, a w 2023 r. było to 142,5 tys. osób" – napisano.

W dokumencie znalazło się także odniesienie do propozycji podniesienia wieku emerytalnego. Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach coraz więcej ekspertów doradza rządowi to posunięcie. Ministerstwo nie widzi jednak takiej możliwości.

"Propozycje podniesienia wieku emerytalnego nie są odpowiedzią na problem starzenia się społeczeństwa. Obecny wiek emerytalny gwarantuje osobom starszym poczucie bezpieczeństwa" – stwierdzono.

