Rośnie liczba pracujących emerytów. Nowe dane GUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podał najnowsze dane, z których wynika, że w Polsce jest około 6,4 mln emerytów. Liczba pracujących seniorów systematycznie rośnie. Osoby, które decydują się na kontynuowanie pracy po przejściu na emeryturę, korzystają z podwójnego źródła dochodu – pobierają świadczenie emerytalne i jednocześnie otrzymują wynagrodzenie za pracę. Co więcej, dalsza aktywność zawodowa przekłada się na wyższe świadczenia w przyszłości.

Ze szczegółowych danych ZUS, do których dotarła "Rzeczpospolita", wynika, że niemal cztery razy więcej osób w wieku emerytalnym decyduje się na równoczesną pracę zarobkową i pobieranie świadczenia niż tylko na pracę, bez wystąpienia o emeryturę. Przypomnimy, że kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni – w wieku 65 lat.

Przybywa pracujących emerytów

Pod koniec zeszłego roku legalnie pracowało zarobkowo 872,6 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury i niespełna 53 tys. osób w wieku emerytalnym, które pobierały różne renty (np. z tytułu niepełnosprawności). Liczba pracujących seniorów rośnie co roku o kilka procent, podczas gdy odsetek tych, którzy decydują się na opóźnienie pobierania emerytury, zwiększa się w tempie jednoprocentowym. Większość korzysta z prawa do świadczenia emerytalnego natychmiast po osiągnięciu odpowiedniego wieku. W ubiegłym roku niemal 68 proc. uprawnionych wystąpiło o emeryturę od razu, gdy mieli do tego prawo. W 2023 r. było to 69 proc., a w 2022 r. – 70 proc.

W ciągu ostatnich pięciu lat co 11-12 kobieta pobiera pierwszą emeryturę, gdy ma przynajmniej 62 lata. Dwa lata z decyzją emerytalną czeka zaś niewielu mężczyzn – mniej niż 4 proc. Ekonomiści zwracają uwagę, że opóźnienie decyzji emerytalnej o rok podnosi wysokość świadczenia o 8 proc.

Zachęta dla emerytów

Rząd chce zachęcić emerytów do dłuższego pozostawania na rynku pracy. Jednym z pomysłów jest premia w wysokości 20 tys. zł. Kwota byłaby co roku dopisywana do kapitału emerytalnego lub wypłacana z pierwszą emeryturą seniorom, którzy zdecydują się na dalszą aktywność zawodową po osiągnięciu wieku emerytalnego.

