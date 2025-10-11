Polacy masowo wnioskują o to świadczenie. Wkrótce duża zmiana w przepisach

Renta wdowia to świadczenie polegające na możliwości łączenia pobierania renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własną emeryturą lub rentą. Oznacza to, że osoba uprawniona może pobierać 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia lub odwrotnie.

Renta wdowia ma na celu wsparcie finansowe wdów i wdowców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej po śmierci współmałżonka. Osoby chcące otrzymać świadczenie muszą spełnić cztery warunki: osiągnąć powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), mieć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, pozostawać we wspólnocie małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, nie być obecnie w związku małżeńskim. Suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.

Świadczenie jest wypłacane od 1 lipca tego roku.

Zmiany od 2027 roku

Co istotne, od stycznia 2027 roku nastąpią zmiany w zasadach wypłacania świadczenia. Będą one korzystniejsze dla beneficjentów. Dzięki zapisom w ustawie o rencie wdowiej, od roku 2027 wzrośnie udział drugiego świadczenia w zbiegu z 15 proc. do 25 proc. W praktyce będzie to oznaczało po prostu więcej pieniędzy dla osób, które mają prawo do renty.

Zmiana nastąpi automatycznie, a osoby pobierające świadczenie nie będą musiały składać żadnych wniosków. Trzeba jednak pamiętać, że więcej pieniędzy z tytułu renty wdowiej może oznaczać zmniejszenie bądź utratę niektórych świadczeń pomocniczych.

W zbiegu świadczeń może wystąpić kombinacja aż 145 różnych świadczeń. Proces przyznawania i wypłacania renty wdowiej jest zautomatyzowany w maksymalnym możliwym zakresie, czyli wszędzie tam, gdzie pozwalają na to przepisy i dostępność danych w systemach, a także pod warunkiem, że wniosek klienta jest kompletny. Równolegle do wypłat świadczeń ZUS wysyła także decyzje odmowne. Jest ich obecnie 93,9 tys.

