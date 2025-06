Tysiące ludzi czeka na to świadczenie. ZUS podał terminy wypłat

Renta wdowia to nowe świadczenie dla osób, które po śmierci małżonka mierzą się nie tylko ze stratą emocjonalną, ale i większymi kosztami życia, dotychczas dzielonymi na dwoje. – Renta wdowia pozwoli na łączenie własnej emerytury czy renty z częścią renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku – albo pozwoli łączyć całą rentę rodzinną po zmarłym małżonku z częścią swojego własnego świadczenia. To, w którą stronę łączenie będzie działało, zależy wyłącznie od tego, co bardziej opłaca się seniorowi lub seniorce – tłumaczyła Dziemianowicz-Bąk.

Nowe świadczenie od samego początku budziło zainteresowanie Polaków. Do tej pory złożono ponad milion wniosków o jego wypłatę.

– Chociaż wypłaty renty wdowiej ruszą dopiero z początkiem lipca, do wszystkich organów emerytalno-rentowych wpłynęło już ponad milion wniosków o świadczenie – ogłosiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podczas konferencji prasowej zorganizowanej w klubie seniora na warszawskich Bielanach z okazji przypadającego 23 czerwca Dnia Wdów.

Jak podał resort, do samego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) złożono ponad 930 tys. wniosków.

Kiedy świadczeniobiorcy otrzymają przelewy

Jak przekazał ZUS, wypłata renty wdowiej będzie miała miejsce w tych samych terminach, co emerytury i renty. Oznacza, że to uprawnieni otrzymają przelew do 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca.

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy dzień wypłaty świadczenia przypada w święto lub niedzielę, wtedy ZUS przelewa pieniądze dzień wcześniej.

Prawo do renty wdowiej ZUS (lub inny organ rentowy) przyzna od miesiąca, w którym złożony został wniosek – ale nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 roku. W przypadku wniosków złożonych do 31 lipca 2025 roku prawo do świadczenia łącznie z rentą rodzinną będzie przysługiwało od 1 lipca 2025 roku.

