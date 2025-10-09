Zasiłek pielęgnacyjny. Komu przysługuje i na jakie choroby można go dostać?

Świadczenie przysługuje osobom, które z powodu stanu zdrowia wymagają opieki lub pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Nie obowiązuje tu żadne kryterium dochodowe – liczy się wyłącznie stan zdrowia i spełnienie ustawowych warunków.

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny mogą otrzymać:

dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku życia),

osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia,

seniorzy powyżej 75. roku życia, niezależnie od orzeczenia.

Świadczenie wypłacane jest przez urząd gminy, MOPS lub GOPS – co miesiąc, w formie przelewu, gotówki lub przekazu pocztowego.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2025 roku

Od 1 stycznia 2025 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Kwota ta pozostaje bez zmian od kilku lat, mimo wzrostu inflacji i kosztów życia. Zasiłek nie podlega corocznej waloryzacji, jak np. emerytury, ale często jest podstawą do uzyskania innych form wsparcia: dodatków, ulg czy dofinansowań z PFRON. Warto pamiętać, że nie ma oficjalnej listy chorób, które automatycznie dają prawo do zasiłku. O przyznaniu świadczenia decyduje orzeczenie o niepełnosprawności i opisane w nim ograniczenia funkcjonalne. Komisja orzekająca analizuje dokumentację medyczną i ocenia, jak choroba wpływa na codzienne życie – np. zdolność do samoobsługi, poruszania się, komunikacji czy pracy.

Najczęstsze grupy chorób, które w praktyce prowadzą do uzyskania orzeczenia uprawniającego do zasiłku, to m.in.: upośledzenie umysłowe, różnego rodzaju choroby psychiczne, choroby narządu słuchu, mowy i głosu, choroby narządu wzroku, choroby narządu ruchu, choroby układu oddechowego i krążenia czy choroby urologiczne i ginekologiczne

Należy jednocześnie pamiętać, że zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje gdy osoba pobiera dodatek pielęgnacyjny z ZUS lub KRUS – świadczenia te się wykluczają, w przypadku pobytu w placówce z całodobowym i nieodpłatnym utrzymaniem, gdy przysługuje zagraniczne świadczenie opiekuńcze (koordynacja systemów) oraz gdy orzeczenie o niepełnosprawności utraciło ważność.

