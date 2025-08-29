Ważna informacja dla rodziców. Sprawdź, jeśli nie chcesz stracić świadczeń

Najbliższe tygodnie to okres zwiększonych wydatków dla rodzin z dziećmi i rodziców wychowujących swoje pociechy samotnie. Warto zwrócić uwagę na przysługujące świadczenia i terminy składania wniosków, aby móc zachować ciągłość wypłat.

Program "Dobry Start"

W ramach programu można uzyskać 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami uczącymi się w szkole – do 24. roku życia. Jak złożyć wniosek? Online. "Im szybciej to zrobimy, tym szybciej pieniądze trafią na konto" – zachęca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Zasiłek rodzinny

Rodziny, które chcą skorzystać z zasiłku rodzinnego również muszą pamiętać o zachowaniu terminów. Wnioski można składać w terminie 1 lipca – 30 listopada. Jeśli jednak chcą zachować ciągłość wypłaty świadczenia, odpowiednie dokumenty muszą złożyć do końca sierpnia.

Zasiłek jest wypłacany co miesiąc. Jego wysokość zależy od wieku dziecka. Na dzieci do 5. roku życia przysługuje 95 złotych. Dzieci w wieku 5-18 lat otrzymują 124 złote, a starsze (18-24 lata) – 135 złotych. Warunkiem otrzymania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego. Maksymalny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł, a w przypadku rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością – 764 zł. Funkcjonuje także zasada „złotówka za złotówkę”.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Fundusz alimentacyjny pozwala na wypłatę wsparcia dla tych osób, które są uprawnione do alimentów od rodziców, ale ich nie otrzymują ze względu na bezskuteczność egzekucji. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest przyznawane osobom uprawnionym do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia w przypadku, kiedy dana osoba kontynuuje naukę w szkole lub uczelni wyższej. Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać ze świadczenia bezterminowo.

Świadczenie wypłacane jest w wysokości zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż 1000 zł miesięcznie. Dochód w rodzinie nie może przekraczać 1209 zł netto na osobę. Wniosek o wypłatę świadczenia warto złożyć do 31 sierpnia. Wtedy zachowana zostanie ciągłość wypłat.

Czytaj też:

Zbliża się termin wypłaty 14. emerytury. Tymczasem ZUS wydał ważny komunikatCzytaj też:

Ograniczenie 800 plus? Prezydent Nawrocki: Jestem otwarty do dyskusji