Kryzys w systemie zasiłków. Coraz mniej dzieci dostaje wsparcie

"Dziennik Gazeta Prawna" w szczegółowym raporcie opisuje sytuację. Z danych MRPiPS wynika, że w 2024 r. zasiłkiem rodzinnym objętych było 782,8 tys. dzieci. Z kolei w roku w 2023 r. liczba ta wynosiła 1,01 mln. To oznacza spadek o 236 tys. dzieci.

"DGP" zwraca uwagę, że ten negatywny trend utrzymuje się już od blisko dekady. Wśród powodów jest brak waloryzacji kryterium dochodowego, które jest podstawowym warunkiem otrzymywania zasiłku rodzinnego. Próg dochodowy, poniżej którego rodzina kwalifikuje się do otrzymania świadczenia, nie jest dostosowywany do rosnących kosztów życia i inflacji. W efekcie coraz więcej rodzin, które realnie potrzebują wsparcia, przestaje spełniać kryteria dochodowe, a co za tym idzie, nie dostaje wsparcia.

Rząd zaniedbuje temat zasiłków

Prof. Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego podkreśla, że "w ostatnich latach obserwujemy dramatyczną erozję świadczeń rodzinnych". – Nie tylko w odniesieniu do kryteriów dochodowych, ale też ich kwot: ich wysokość, chociaż powinna być waloryzowana w tym samym czasie, co progi, również nie była podnoszona – wskazuje politolog.

Według eksperta dwa filary, na których opiera się dziś system wsparcia rodzin opiera się na dwóch filarach – świadczenia powszechne, takie jak program "800 plus" oraz zasiłki na dzieci – powinny być rozwijane równolegle. Tymczasem, jak zauważa "DGP", rządzący skupiają się głównie na rozwijaniu świadczeń powszechnych (od 1 stycznia 2024 r. "500 plus" zostało podniesione do "800 plus"). Kwestia zasiłków jest zaniedbywana, a to prowadzi do pogłębiania nierówności społecznych.

Jednocześnie w roku 2024 spadła liczba dzieci uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z danych MRPiPS wynika że w ubiegłym roku świadczenia te przysługiwały na 156,5 tys. dzieci, a w ostatnim kwartale 2024 r. otrzymywało je już tylko 131,8 tys. dzieci.

Czytaj też:

Eksmisja rodziny z 6-letnim dzieckiem. "Trzaskowski nie odpuścił"Czytaj też:

Zasiłek pogrzebowy będzie sporo wyższy. Sejm uchwalił ustawę