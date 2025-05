Zasiłek pogrzebowy będzie sporo wyższy. Sejm uchwalił ustawę

Za nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw głosowało w piątek (9 maja) 410 posłów, przeciw był jeden, wstrzymało się sześciu.

Nowe prawo wprowadza wzrost zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł. Świadczenie będzie podlegać waloryzacji od 1 marca w sytuacji, gdy inflacja przekroczy 5 proc. w roku poprzednim. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2026 r. Teraz przepisami zajmie się Senat.

Zasiłek pogrzebowy wzrośnie. Czy wystarczy na organizację pochówku?

W uzasadnieniu noweli podkreślono, że obecna kwota zasiłku nie pokrywa nawet większości kosztów pogrzebu. Zwrócono również uwagę, że obecnie koszty pogrzebu wynoszą minimum 8-10 tys. zł, a do tego różnią się w zależności od regionu – w większych miastach jest drożej niż na wsi i w mniejszych miejscowościach.

Ustawa wprowadza też zasadę rozliczania tzw. zasiłku celowego. Może on być przyznany osobie, która pokryła koszty pogrzebu, jeśli po zmarłym nie przysługuje zasiłek, albo jeśli osoba, która pokryła koszty pogrzebu jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego i poniosła w związku z pogrzebem koszty nadzwyczajne, trudne do przewidzenia i niemożliwe do pokrycia z zasiłku, np. sprowadzenie zwłok z zagranicy, których minimalny koszt z reguły wynosi ok. 6-7 tys. zł czy dłuższe przechowywanie zwłok w chłodni.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że w 2016 r. podwyższenie zasiłku pogrzebowego będzie kosztować budżet państwa 1,2 mld zł.