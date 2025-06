Będą limity zarobków dla jednej z grup zawodowych? ZPP apeluje do ministerstwa

Samorządowcy ostrzegają, że wchodzące w życie od 1 lipca tego roku podwyżki dla lekarzy mogą doprowadzić wiele szpitali do finansowej ruiny. ZPP apeluje do Ministerstwa Zdrowia o znaczące zwiększenie przekazywanych placówkom środków. Jak wskazują, jednym z powodów złej sytuacji finansowej szpitali są bardzo wysokie zarobki lekarzy. Wielu z nich otrzymuje co miesiąc pensje znacznie przewyższające kwoty wynikające z sytuacji na rynku pracy.

"Osoby wykonujące zawody medyczne powinny być godziwie wynagradzane, ale nie oznacza to, że poziom ich wynagrodzeń powinien być kształtowany w oderwaniu od realiów gospodarczych naszego kraju, a tak się obecnie dzieje” – czytamy w stanowisku ZPP.

Zbyt duże zarobki lekarzy

Autorzy apelu wskazują, że przez brak górnych limitów zarobków lekarzy, dyrektorzy szpitali są "wręcz szantażowani groźbą odejścia całych zespołów, jeżeli wygórowane żądania płacowe nie zostaną spełnione”. Niejednokrotnie zdarza się, że miesięczne wynagrodzenia specjalistów oscylują wokół kwot 70-80 tys. złotych.

Jednym z powodów problemów z wynagrodzeniami lekarzy jest błędny mechanizm ich wyliczania.

"Wartość mediany wynagrodzeń jest o 20 proc. niższa od przeciętnego wynagrodzenia. Co więcej – przeciętne wynagrodzenie w gospodarce oblicza się biorąc pod uwagę nie tylko wynagrodzenie zasadnicze ale również inne składowe wynagrodzenia, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników sfery budżetowej. Tymczasem dla pracowników podmiotów leczniczych stanowi on bazę do wyliczenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego, od którego następnie naliczane są inne przysługujące pracownikom dodatki” – wskazano, dodając, że mechanizm zmusza szpitale do wypłaty wynagrodzeń, które w znacznym stopniu odbiegają od realiów rynkowych.

