"Bezprawna bandyterka". Cenckiewicz wygrywa w sądzie z Tuskiem i Stróżykiem

Przypomnijmy, że 31 lipca ubiegłego roku u Cenckiewicza zjawiło się dwóch funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Przyszli, aby wręczyć mu decyzję o odebraniu poświadczenia dostępu do informacji niejawnych. Historyk opisał całą sytuację w mediach społecznościowych, wskazując, że jest ona bezprecedensowa. Za skandaliczne uznał także zawarcie we wręczonej mu decyzji informacji wrażliwych dotyczących jego zdrowia. Chodzi o fragment wywiadu lekarskiego z 2020 roku.

Cenckiewicz podkreślał, że decyzję odbiera jako "represyjne narzędzie walki politycznej i zemsty", której celem jest jego zastraszenie i poniżenie w oczach opinii publicznej za "głoszenie prawdy o współpracy SKW z FSB oraz szczególnej roli, jaką w zbliżeniu z rosyjskimi służbami specjalnymi odegrał obecny zastępca szefa SKW płk. Krzysztof Dusza".

Cenckiewicz wygrywa w sądzie

We wtorek historyk poinformował o pozytywnym rozstrzygnięciu jego sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. WSA uchylił decyzje premiera Tuska i decyzje szefa SKW w przedmiocie cofnięcia mu poświadczenia bezpieczeństwa.

"Sąd rozpoznał 8 skarg w zakresie wszystkich posiadanych przeze mnie poświadczeń bezpieczeństwa, które zostały cofnięte niezgodnie z prawem! (...) I wygrałem! Mam dostęp do informacji niejawnych! I jeśli zaskarżą dzisiejszy wyrok – a pewnie powalczą o to – to też wygram w NSA, bo w ordynarny sposób złamali wiele przepisów!" – napisał Cenckiewicz na swoim koncie na platformie X.

Historyk zapowiedział dalsze działania w celu wyjaśnienia tego, co "nawywijali Tusk ze Stróżykiem". Cenckiewicz podziękował także tym, którzy wspierali go w trakcie procesu. Zwrócił się również do swoich przeciwników.

"Tym, co chcieli by mnie Stróżyk z Tuskiem «ugotowali», i co wisieli na telefonie od Duszy a potem publikowali swoje brednie «całą dobę» – bujajcie się kłamcy i cyngle! Pokochajcie prawdę i porzućcie zło!" – stwierdził.

