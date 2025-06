Rządowy program tylko do września. "Nie ma pieniędzy"

Pilotażowy program "Dobry posiłek w szpitalu" polega na tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia dopłaca szpitalowi do jego dziennej stawki żywieniowej 25,62 zł na każdego hospitalizowanego pacjenta. Ponieważ w niektórych szpitalach dzienna stawka wynosiła często o połowę mniej, oznaczało to ogromny skok. Dzięki programowi pacjenci mogą też korzystać z porad szpitalnych dietetyków – podkreśla dziennik.

"Już jesienią 2023 r. do programu włączyło się 565 szpitali. Kosztował NFZ 130 mln zł. Od stycznia zeszłego roku uczestniczą w nim 582 placówki (w grudniu 2023 zakończył się nabór). Koszt programu za zeszły rok to niecałe 895 mln zł" – wylicza "GW".

W tym roku NFZ zaplanował wydać na "Dobry posiłek" 450 mln zł. Miał trwać do końca czerwca. Jego utrzymania domagają się szpitale, w tym te powiatowe, coraz głośniej protestujące przeciwko polityce MZ i NFZ.

Program "Dobry posiłek" tylko do września. Rząd nie ma pieniędzy dla szpitali

O utrzymanie programu zaapelował do rządu Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych. W odpowiedzi na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia o przedłużeniu programu, ale tylko do 30 września. Ma to kosztować Narodowy Fundusz Zdrowia 216 mln zł – podaje "Wyborcza".

MZ w odpowiedzi na pytanie gazety, dlaczego "Dobry posiłek" chce przedłużyć tylko o trzy miesiące, stwierdziło, że "opracowuje obecnie rozporządzenie, którego celem jest wprowadzenie jednolitych standardów żywienia w podmiotach leczniczych realizujących świadczenia szpitalne. Będą to trwałe i kompleksowe regulacje ukierunkowane na poprawę jakości posiłków szpitalnych. Przewidziano także okres przejściowy, który umożliwi szpitalom dostosowanie się do nowych wymagań".

Dyrektorzy szpitali podchodzą do tej zapowiedzi nieufnie. Podejrzewają, że kryje się za nią chęć szukania w NFZ oszczędności. W kasie funduszu brakuje obecnie 20-30 mld zł – ocenia dziennik.

Czytaj też:

Brakuje pieniędzy na leczenie Polaków. "Rząd po wyborach wejdzie na pole minowe"