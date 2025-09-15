Wiadomo, ile wyniesie płaca minimalna w 2026 r. Ujawniono kwotę

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, zgodnie z którym płaca minimalna w 2026 roku wyniesie 4806 zł brutto, czyli około 3600 zł netto. Oznacza to podwyżkę płacy minimalnej o 140 zł brutto. Obecnie wynosi ona 4666 zł brutto.

Płaca minimalna w 2026 roku wzrośnie mniej niż rok wcześniej

To ponad dwukrotnie niższa podwyżka płacy minimalnej niż rok wcześniej. W 2024 roku Rada Ministrów zdecydowała o wzroście minimalnego wynagrodzenia o 366 zł brutto. Decyzja ta była podyktowane prognozowanym wzrostem inflacji.

Płaca minimalna na poziomie 4806 zł brutto w przyszłym roku, to kwota niższa od tej, którą sugerowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Początkowo resort postulował 5020 zł brutto, a następnie 4980 zł.

Ostatecznie przyjęte przez rząd 4806 zł ma być wyjściem kompromisowym między oczekiwaniami związkowców a pracodawców. Strona społeczna w Radzie Dialogu Społecznego domagała się przekroczenia poziomu 5 tys. zł brutto płacy minimalnej. Z kolei strona pracodawców początkowo oczekiwała podwyżki sięgającej maksymalnie 50 zł.

Najniższe wynagrodzenie oznacza podwyżki dla ponad trzech milionów pracujących za tę stawkę. Zgodnie z danymi GUS, płacę minimalną otrzymuje około 15 proc. pracujących w Polsce.

Ile wyniesie minimalna stawka godzinowa?

Z kolei minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wzrośnie w 2026 roku do 31,40 zł.

