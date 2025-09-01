Egzekucja długów od płacy minimalnej? Ministerstwo rozważa zmiany

Resort sprawiedliwości przyznaje, że coraz częściej docierają do niego głosy postulujące możliwość prowadzenia egzekucji także z pensji minimalnej – dziś całkowicie wolnej od zajęcia.

Powód? Nadużycia ze strony najbiedniejszych

Impulsem do reakcji MS, jak wskazuje "Dziennik Gazeta Prawna", była petycja autorstwa adwokat Katarzyny Gajdy, która miała zawnioskować o zmianę przepisów. W piśmie wskazała, że obecne prawo chroni najbiedniejszych w sposób, który prowadzi do nadużyć – dłużnicy zarabiający minimalną krajową mogą w majestacie prawa unikać spłaty pożyczek, czynszu czy mandatów.

Ministerstwo Sprawiedliwości przyznało w odpowiedzi, że problem jest poważny i rośnie liczba sygnałów od wierzycieli oraz komorników, domagających się zmian. Resort wskazuje, że zmiany mogłyby ograniczyć nadmierne zadłużenie, przyspieszyć spłatę zobowiązań i zwiększyć wpływy do państwowych instytucji, takich jak ZUS czy urzędy skarbowe. Według MS, pozwoliłoby to także na bardziej "uczciwe" funkcjonowanie rynku pracy – pracownicy nie ukrywaliby rzeczywistych dochodów, by uniknąć komornika.

"Systemowa bezkarność dłużników"

Jak podaje "DGP", eksperci i komornicy zwracają uwagę, że dotychczasowa ochrona minimalnego wynagrodzenia prowadzi do systemowej bezkarności dłużników. Z cytowanych przez dziennik danych wynika, że nawet pod trzy miliony dorosłych Polaków może nie spłacać pożyczek, nie regulować czynszu czy mandatów i nie ponosić z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Z kolei cytowana przez "DGP" autorka petycji, mec. Katarzyna Gajda twierdzi, że – Brak możliwości zajęcia pensji minimalnej tworzy w Polsce swoisty immunitet egzekucyjny – dłużnicy czują się bezkarni, a państwo nie wymusza przestrzegania prawa – podkreśla.

Choć Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej deklaruje brak planów zmian, resort sprawiedliwości wskazuje, że możliwe są różne warianty umożliwiające egzekucję z części pensji minimalnej, np. w wysokości 20–25 proc., tak aby pozostawić dłużnikowi środki "na życie".

Czytaj też:

Praca na czarno. Oto zdanie PolakówCzytaj też:

Efekt jazdy na gapę. Taki dług wygenerowali Polacy